洛城新語╱AI潮流 黃仁勳從矽谷風靡全台

輝達 （NVIDIA）創辦人黃仁勳 5月25日才參加完舊金山台灣日活動，下午不到3時就搭上私人飛機，直飛台北松山機場，開啟他一整周「美食之旅」以及6月初的台北國際電腦展（Computex）行程。黃仁勳所到之處無不引起媒體民眾包圍，親和力極高的黃仁勳更是主動推薦美食、送飲料給記者、接受合影、簽名等要求，儼然成為一名「國際巨星」。

黃仁勳不僅親和力高，行動力也極高，只要有關台灣的活動，都熱情響應。5月25日他在北加屋崙參加舊金山台灣日，台灣僑胞熱烈歡迎，這也是舊金山台灣日舉辦三年以來參與人數最高、售票速度最快的一年，黃仁勳開完球也沒有立刻離開，還花了至少半小時與粉絲僑胞合影、簽名，才去搭私人飛機趕場回台灣。

有趣的是，球場其實有不少當地人詢問，黃仁勳到底是誰？有人問，那些包圍他的人是不是全是NVIDIA的員工，被要求來捧老闆的場，否則一般民眾為何要跟他合影簽名。

對於美國當地人來說，他們一定十分不解，黃仁勳的魅力在哪裡。黃仁勳是世界排名第14名的富豪，身價超過千億美元，而在矽谷到處都是科技新貴，可能去喝杯珍奶就會撞見某個新創家，或是某個科技大公司的合夥人，百萬、千萬科技新貴處處有，但這麼愛台灣的國際級億萬富豪，可是非常稀有的。

黃仁勳之所以能這麼擄獲台灣人的心，就是因為他言必提台灣。在今年3月的輝達GTC大會上，首播影片第一幕就是從浩瀚的宇宙中直接瞄準地球，緊接著出現的就是台灣的地圖。整場開發者大會儼然成了科技界追星會。

而在參加台北國際電腦展前，黃仁勳先是參加台大的畢業典禮，也讓許多台灣本土科技大老排排坐著聽他演講，儼然就是另一場輝達開發者大會。他提到，台灣是AI 的起點，台灣是非常珍貴的夥伴集中地，輝達的一切都從這裡開始，輝達的夥伴、銷售團隊，從台灣把這一切帶到全世界，台灣與輝達的合作創造了全世界的AI基礎架構。

在台北國際電腦展上，黃仁勳更再次與他的好兄弟、AI三巨頭之一的美超微（Supermicro）創辦人梁見後合體。其實這場的主角是梁見後，他在展示自家的AI伺服器，而黃仁勳直接站台挺他的好兄弟，兩個人一下用中文一下用台語一下又用英文，三聲道對談，也讓許多台灣粉絲大讚超級像隔壁的鄰居阿伯在聊天。

「台灣是無名英雄，是世界的棟樑。我們共同推動了行業的復興。」黃仁勳這一句話，讓許多人感性落淚。台灣人之所以這麼瘋狂追逐黃仁勳，不只是因為黃仁勳愛台灣，更重要的是黃仁勳、梁見後和超微執行長蘇姿丰這三位AI矽谷台裔三巨頭，讓台灣在這場AI革命中扮演了不可或缺的角色，也讓世界更看到台灣的科技影響力，讓台灣成為AI革命的關鍵先鋒。