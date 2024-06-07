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Medi-Cal提供孕產婦導樂服務 指導護理自己和嬰兒

記者朱敏梓／洛杉磯報導
DHCS福利主管Erica Holmes分享Medi-Cal在孕產婦保健提供的導樂護理。（ZOOM截圖）
DHCS福利主管Erica Holmes分享Medi-Cal在孕產婦保健提供的導樂護理。（ZOOM截圖）

隨著加州醫療保健服務的深入改革，加州醫療補助（Medi-Cal）不斷擴大孕產婦保健的涵蓋範圍。加州少數族裔媒體（Ethnic Media Services）日前舉辦座談會，探討Medi-Cal在孕產婦保健方面的改革和創新，包括提供導樂服務、從受孕到產後12個月的分娩護理途徑、親子二元護理和其他福利等。

目前包括加州在內，美國正面臨著孕產婦護理的醫療危機。相關數據顯示，80%的孕產婦死亡或是疾病是可以預防的，最好是在早期就能識別預警信號，而不是等到危機來臨時再去急診。而導樂護理可以幫助改善出生結果，並減少剖腹產、硬膜外麻醉的使用、產程長度、低出生體重和早產，此外，導樂師提供的情緒能夠支持減輕分娩期間的壓力和焦慮。

加州健康護理服務廳（DHCS）2023年1月1日將導樂服務新增為一項承保福利，該部門福利主管Erica Holmes表示，加州醫療補助除了一些傳統孕產婦福利（如產前檢查、超音波檢查和住院治療）之外，還涵蓋導樂師和助產士護理，並支持醫務人員的種族、民族、語言和文化多樣性需求。導樂師可以為孕婦提供情感和身體的支持，服務包括產前產後、分娩、新生兒和嬰兒護理的指導、健康導航、實證教育等。Medi-Cal成員無需任何醫生推薦即可獲得該服務，且加州的導樂服務報銷額度全美最高。

「太陽之子」導樂項目創始人凱拉•查吉(Kyra Chaji)已從事導樂工作超過25年，她說，導樂服務就相當於是對孕產婦的個人培訓，從而讓她們知道如何去護理自己的身體和嬰兒。對於許多人來說，語言和文化上的障礙讓她們對於生育過程有一定恐懼，導樂師就成為了溝通的橋梁，可以幫助孕產婦指定分娩計畫，例如關注產後的新手媽媽是否有產後抑鬱的徵兆，以及分娩之後對嬰兒的護理。

根據數據顯示，導樂服務可以有效支持分娩、墮胎或者流產人士，即使在分娩後一年都能提供支持，產婦在分娩後一年往往比較脆弱，而這類服務則可以有效改善其健康狀況。

在生育方面，不同種族和社區之間的差異是巨大的。Frontline Doulas的聯合創始人兼董事Ky Riley表示，非裔和原住民社區往往在這方面遭到最大的不平等，新生兒出生死亡率和分娩死亡風險是平均水平的三到五倍，事實上很多死亡都是可以預防的，如果有了導樂服務，就可以在孕期、分娩期間以及產後明顯降低該類風險。

加州社區一直在傳播該類服務信息，希望能夠更多關注那些邊緣性社區以及經濟困難的家庭，並致力於改善他們傳統的文化觀念，縮小種族和民族差異。

加州 福利 原住民

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