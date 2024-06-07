洛市中央圖書館逾150年建築 歷史地標

洛杉磯市中央圖書館。（記者啟鉻／攝影）

在南加州，除了洛杉磯 縣公共圖書館 系統外，洛杉磯市還有一個公共圖書館系統，該系統主要服務大洛杉磯地區居民，在洛杉磯市中心有一所中央圖書館（LA Central Library），在全市範圍內運營72個分館。市中心中央圖書館建築被列為洛杉磯市中心歷史地標。

洛杉磯市公共圖書館系統（LAPL）擁有超過600萬冊書籍，服務大洛杉磯地區超過1900萬居民，是全美所有公共圖書館系統中服務人口最多的大都會。該系統由五位洛杉磯市長任命的圖書館委員會成員負責。當地歷史學家將這個系統譽為「全美最大最受尊敬的圖書館系統之一」。

LAPL的中央圖書館，位於洛杉磯市中心西第5街630號（630 W. 5th Street），於1872年創立，距今150多年。中央圖書館的建築是洛杉磯市中心地標，由著名建築師古德修（Bertram Goodhue）設計，因此也稱中央圖書館為古德修建築（Central Library Goodhue building）。古德修在1924年突然過世，這裡也是這位傑出建築設計師最後的作品。

如今的中央圖書館由兩部分組成，原先古德修設計的部分，加上1993年完工的新館翼部分。圖書館建成時，是以圖書館委員會主席和南加州大學 校長Rufus B. von KleinSmid的名字命名，而1993年新館翼建築部分，則以前洛杉磯市長Tom Bradley命名，均表示敬仰紀念之意。2001年，為紀念前市長瑞奧丹（Richard Riordan），圖書館整體命名為「瑞奧丹中央圖書館集合大樓」（Richard Riordan Central Library complex）。

這棟圖書館綜合大樓是全美第三大公共圖書館。1986年這裡曾發生一起嚴重的火災，約有100萬冊書籍及其他資料包括專利、劇本、照片等被損毀或完全燒掉。曾有人懷疑是蓄意縱火，但尚未經過官方證實。