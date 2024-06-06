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紀念六四35周年 洛杉磯百人辦燭光會

記者張庭瑜／洛杉磯報導
中國民主黨成員前來悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）
中國民主黨成員前來悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）

六四天安門事件35周年，中國民主化的呼聲依舊迴盪。洛杉磯香港論壇6月4日（周二）晚間在中國駐洛杉磯總領事館前舉行燭光悼念晚會，現場聚集了逾百位來自各年齡層的海外華人，其中不乏年輕的面孔，他們懷著沉重的心情追思這段歷史，同時也勇敢地表達他們對民主、自由、人權的渴望和訴求。

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影音：記者張庭瑜

晚會在全場默哀一分鐘後正式開始，民眾齊聲高喊「勿忘六四」，並合唱《自由花》。主辦方邀請多位民運領袖和社會人士發言，包括六四學運領袖王丹、民運人士汪岷、界立建、耿冠軍，前香港《文匯報》駐京記者程翔，香港前立法會議員單仲楷，以及雕塑家陳維明等。

王丹表示，今年的參與的年輕面孔明顯增加，這讓他看到了中國民主的希望。

舉著中國憲法抗議的大一女生劉小姐表示，中華人民共和國憲法所規定的言論、出版、結社、遊行和示威自由已經名存實亡，她作為中國公民，有責任維護自己的憲法權利。

聖塔芭芭拉加州大學（UC Santa Barbara）的大四學生周先生表示，他在國內時，只因在微信群中認為，當局在外交場合缺乏隨機應變的能力。第二天微信帳號就被封了，隨後還接到警察局的電話，要求他去警局接受警告。周先生強調，這些經歷促使他來參加此次活動，並希望通過分享自己的經歷，引起更多人對這些問題的關注。

洛杉磯香港論壇召集人林先生指出，香港論壇紀念六四活動已堅持了35年，也必將繼續下去，確保六四不被抹去。很欣慰看到許多新面孔的加入，希望他們能夠長期參與下去。

FAPA洛杉磯副會長吳兆峰表示，六四是東亞重大人權慘案。參加活動就是要與了解真相、熱愛和平民主的海外人士一同紀念歷史。

千人簽名活動發起人鄭敏在白布上寫下「不自由，毋寧死」，紀念六四35周年。她表示35年前中國人民距離民主僅一步之遙，卻被中共坦克碾碎。她希望在專制黑暗中打開缺口，讓民主之光照進中國。

頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的吳曉聰表示，「六四」在中國是禁忌的話題，受到嚴厲打壓和封殺。來到美國後可以公開提倡民主理念，弘揚八九民運的抗爭精神。

天安門學運領袖王丹現身晚會悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）
天安門學運領袖王丹現身晚會悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）
劉小姐在晚會現場舉起「中華人民共和國憲法」，希望藉此表達她對中國大陸民主、人權和...
劉小姐在晚會現場舉起「中華人民共和國憲法」，希望藉此表達她對中國大陸民主、人權和法治的訴求。（記者張庭瑜/攝影）
現場不少家長帶著年幼的孩子一同參與悼念活動，希望下一代了解六四事件的歷史意義，培...
現場不少家長帶著年幼的孩子一同參與悼念活動，希望下一代了解六四事件的歷史意義，培養民主意識和人權觀念。（記者張庭瑜/攝影）
林先生表示，紀念六四的活動已經持續了35年，世界不會遺忘歷史，也要讓新一代了解真...
林先生表示，紀念六四的活動已經持續了35年，世界不會遺忘歷史，也要讓新一代了解真相，確保六四永遠不被抹煞。（記者張庭瑜/攝影）
香港前立法會議員單仲楷也特地前表態支持六四悼念晚會。（記者張庭瑜/攝影）
香港前立法會議員單仲楷也特地前表態支持六四悼念晚會。（記者張庭瑜/攝影）
在悼念晚會現場，隨處可見寫有抗議標語的布條。（記者張庭瑜/攝影）
在悼念晚會現場，隨處可見寫有抗議標語的布條。（記者張庭瑜/攝影）
頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的民眾吳曉聰，他表示在中國關於六四是禁忌話題，因...
頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的民眾吳曉聰，他表示在中國關於六四是禁忌話題，因為受到嚴厲打壓和封殺。但他們一直嚮往自由民主。（記者張庭瑜/攝影）
一些大陸民眾現場焚燒了中國國旗和中共黨旗，表達對中共政權的憤怒和抗議。（記者張庭...
一些大陸民眾現場焚燒了中國國旗和中共黨旗，表達對中共政權的憤怒和抗議。（記者張庭瑜/攝影）
鄭敏發起千人連署簽名。她在一大塊白布上鮮明地寫下「不自由 毋寧死」六個大字，呼籲...
鄭敏發起千人連署簽名。她在一大塊白布上鮮明地寫下「不自由 毋寧死」六個大字，呼籲在場民眾在布條上簽下自己的姓名，以示對六四死難者的悼念。（記者張庭瑜/攝影）
FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峰表示，六四事件是全人類的悲劇，中共的暴行不僅抹殺了...
FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峰表示，六四事件是全人類的悲劇，中共的暴行不僅抹殺了一代人對民主的嚮往，更造就了今日許多被洗腦的「小粉紅」。他強調，海外民眾有責任喚起民眾對歷史的記憶，共同捍衛普世價值。身為台灣人，吳兆峰深刻理解專制統治的危害。他呼籲年輕一代應勇敢發聲。（記者張庭瑜/攝影）
在悼念儀式進行期間，現場民眾手舉白色蠟燭，為六四死難者默哀。（記者張庭瑜/攝影）
在悼念儀式進行期間，現場民眾手舉白色蠟燭，為六四死難者默哀。（記者張庭瑜/攝影）
在晚會現場，不少民眾身穿黑色衣服，表達對六四事件的哀悼和對民主自由的訴求。（記者...
在晚會現場，不少民眾身穿黑色衣服，表達對六四事件的哀悼和對民主自由的訴求。（記者張庭瑜/攝影）

六四 洛杉磯 香港

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