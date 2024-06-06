紀念六四35周年 洛杉磯百人辦燭光會

中國民主黨成員前來悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）

六四 天安門事件35周年，中國民主化的呼聲依舊迴盪。洛杉磯香港 論壇6月4日（周二）晚間在中國駐洛杉磯總領事館前舉行燭光悼念晚會，現場聚集了逾百位來自各年齡層的海外華人，其中不乏年輕的面孔，他們懷著沉重的心情追思這段歷史，同時也勇敢地表達他們對民主、自由、人權的渴望和訴求。

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影音：記者張庭瑜

晚會在全場默哀一分鐘後正式開始，民眾齊聲高喊「勿忘六四」，並合唱《自由花》。主辦方邀請多位民運領袖和社會人士發言，包括六四學運領袖王丹、民運人士汪岷、界立建、耿冠軍，前香港《文匯報》駐京記者程翔，香港前立法會議員單仲楷，以及雕塑家陳維明等。

王丹表示，今年的參與的年輕面孔明顯增加，這讓他看到了中國民主的希望。

舉著中國憲法抗議的大一女生劉小姐表示，中華人民共和國憲法所規定的言論、出版、結社、遊行和示威自由已經名存實亡，她作為中國公民，有責任維護自己的憲法權利。

聖塔芭芭拉加州大學（UC Santa Barbara）的大四學生周先生表示，他在國內時，只因在微信群中認為，當局在外交場合缺乏隨機應變的能力。第二天微信帳號就被封了，隨後還接到警察局的電話，要求他去警局接受警告。周先生強調，這些經歷促使他來參加此次活動，並希望通過分享自己的經歷，引起更多人對這些問題的關注。

洛杉磯香港論壇召集人林先生指出，香港論壇紀念六四活動已堅持了35年，也必將繼續下去，確保六四不被抹去。很欣慰看到許多新面孔的加入，希望他們能夠長期參與下去。

FAPA洛杉磯副會長吳兆峰表示，六四是東亞重大人權慘案。參加活動就是要與了解真相、熱愛和平民主的海外人士一同紀念歷史。

千人簽名活動發起人鄭敏在白布上寫下「不自由，毋寧死」，紀念六四35周年。她表示35年前中國人民距離民主僅一步之遙，卻被中共坦克碾碎。她希望在專制黑暗中打開缺口，讓民主之光照進中國。

頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的吳曉聰表示，「六四」在中國是禁忌的話題，受到嚴厲打壓和封殺。來到美國後可以公開提倡民主理念，弘揚八九民運的抗爭精神。