台資85度C 河濱莫瑞諾谷開分店

85度C咖啡蛋糕烘焙坊在莫瑞諾谷新開一家分店。（居民提供）

台資連鎖咖啡 店「85度C」在南加 開設多家分店後，近日又在河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）的購物中心再開一家新店。

據報導，這家分店名為「85度C咖啡蛋糕烘焙坊」，位於市區Towngate 購物中心，Frederick街12625號D-3單位（12625 Frederick St., Suite D-3），靠近Regency Theatres Towngate 8多影廳影院。

據說，業者相信，沖製濃縮咖啡的最佳溫度是85攝氏度，也就是185華氏度，咖啡蛋糕也因此得名。

店內特色包括加上海鹽鮮奶油的咖啡和茶、火腿奶酪麵包，以及用巧克力麵團和巧克力片製成的巧克力包等。營業時間每日早上8點至晚上8點。

據消息來源，85度C咖啡蛋糕烘焙坊在全球擁有超過1000家分店。內陸地區的其它分店位於庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、科洛那（Corona）、奇諾岡（Chino Hills）和克萊蒙（Claremont）。根據公司網站，計畫在Jurupa Valley也將開設一家新店。