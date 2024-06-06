黑熊頻出沒 洛縣委會促州府拿出辦法

2023年9月母熊帶著兩隻小熊進入西拉瑪德瑞的餐廳區。（西拉瑪德瑞警局提供）

洛杉磯 縣聖蓋博 谷一帶因為鄰近山區，每年春夏之交，剛從冬眠中醒來的黑熊就會下山覓食，聖蓋博谷附近社區經常可見黑熊（Ursus americanus）進入後院或在街上行走的場面。雖然黑熊不喜歡與人互動，但近年的傷人事件愈來愈多，縣委會近日通過提案，要求加州 漁獵局（CDFW）增加人手，積極應對黑熊出沒的現象。

縣委巴格（Kathryn Barger）的這項提案獲得全數通過，強調冬眠醒來的黑熊已經對聖蓋柏谷的社區造成困擾，不時進入校園、後院，但是漁獵局卻只有幾個人負責好幾百哩的區域，因此經常無法及時趕到，因此漁獵局應該增加人手，並積極應對聖蓋柏谷地區黑熊、山獅、猞猁與人遭遇時的防護措施。

提案強調，聖蓋柏谷以北的西拉瑪德瑞（Sierra Madre）、蒙羅維亞（Monrovia）等地近年愈來愈多人獸遭遇事件，特別是西拉瑪德瑞的社區，持續發生攻擊、咬傷與財物損失事件。西拉瑪德瑞警局2022年接獲190通求助電話，其中17件事黑熊進入民宅，2023年暴增至307件，2024年3月1日至6月4日已有91起通報。

早在2019年，83歲男子在查特里平地（Chantry Flat）戶外睡覺時，遭到黑熊抓傷。2020年西拉瑪德瑞的女子在後院睡覺時遭黑熊咬傷，事後比對DNA，發現兩次是同一隻熊。侵入民宅部分，很多時候是為了偷食，今年兩次事件的黑熊，都被發現叼著Oreo離開。

2024年5月，另一隻黑熊上課期間進入Sierra Madre Middle School，校園封鎖一個多小時。多數事件中，員警會試圖將黑熊誘導回山區，但如果黑熊不上當或爬上樹，員警才會通報漁獵局前來處理，通常是麻醉後送回山區。