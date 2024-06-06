去年加州10號公路大火 調查報告：交通廳監管失職

2015年的谷歌街景顯示有轉租廣告和木製堆棧（圖片截自監察長報告）

去年11月發生在洛杉磯 市中心10號高速公路的火災，導致受災路段關閉一周多。近七個月後，修繕工作仍在進行中。據KABC報導，一份新的調查報告得出結論，加州 交通廳（Caltrans）本可以採取措施預防火災。

2009年谷歌街景顯示，有維修工在此24小時修理卡車。（圖片截自監察長報告）

高速公路下方的空間（airspace）由加州交通廳出租給公共或私人實體，用於停車、露天存儲等特定用途，租賃收入會存入州高速公路帳戶，用於資助其他與交通相關的項目和計畫。報告顯示，交通廳未能對橋下空間進行必要的年度檢查，在15年的租賃期裡，僅僅檢查過5年。即便在進行過的檢查中，也「未能糾正其發現的許多潛在的違反租賃條款的行為和其他嚴重安全問題的情況。」

地圖顯示，2022年和2023年的兩次橋下火災相隔極近（圖片截自監察長報告）

報告長達40多頁，在末尾附上了火災發生地從2009年2月至2022年3月期間的谷歌 街景照片。這些照片清楚地顯示，木製堆棧早就在此地積壓。並且，由一些廣告條幅可以看出，承租人很可能將部分空間轉租給了他人，用於經營包括修車在內的各種類型的業務，未經交通廳和聯邦公路管理局（FHWA）事前許可，也是租賃協議所禁止的。

報告還稱，交通廳在2016年上一份租約到期後未能簽署新的書面租賃協議，而是「莫名其妙地」（inexplicably）延續了固定費率、按月租賃的協議，導致加州損失了近50萬元的收入。這可能違反了要求競爭性招標的法律和加州憲法。

另外，交通廳也「未能對預警信號做出反應」──於2022年發生的一起橋下火災，就在2023年的火災現場附近。

交通廳針對於這份報告發表聲明稱，自10號公路下發生火災以來，交通廳在地區和全州範圍內對高速下方空間實施了新的監管措施，並對潛在租戶提出了更嚴格的要求。此外，在緊急情況下，交通廳有權進入這些空間，清除對高速公路結構構成迫在眉睫的危險或潛在的危險或易燃材料。

交通廳還表示，已暫停批准任何新的租賃、轉租和開放式倉儲空間的續約，並將審查其他保護州高速公路系統和出行公眾的建議。