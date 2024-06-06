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鑽石吧市府多部門招工 最高時薪近36元

記者楊青／鑽石吧報導

鑽石吧市府多個職位空缺正向社會公開招聘，最高時薪將近36元，有興趣者可盡速申請。鑽石吧市府不接受紙本就業申請，線上申請可瀏覽www.governmentjobs.com/career。

鑽石吧市府目前公開招聘的職位包括設施服務員、許可證技術人員、高級休閒領班等，工作時薪從16.50至35.94元不等。

其中設施服務員（Facility Attendant）為半職工作，可兼職，該職位隸屬鑽石吧公園娛樂部門，時薪從16.50至18元。在校大學生、退休人員或賦閒在家人士均可申請。除薪水外，市府還將為獲聘者提供最高500元的招募津貼。工作滿一年的學生還可獲得學費報銷機會。

許可證技術員（Permit Technician），全職職位，隸屬鑽石吧市府社區發展局，工作範圍包括建築與安全、規畫與開發、輔助專業人員、土地使用、社區發展、建築等，時薪26.82至35.94元。該職位在一般監督下，履行與建築許可證和相關紀錄的審查、處理和維護相關的技術和文書職能；計算簡單和複雜的費用，準備每月和年度收入報告；追蹤計畫檢查和檢查的狀態；並根據需要履行其他相關職責。此外，該職位需積極參與7月上線的新的土地管理許可軟體系統的配置。申請人需具備專業能力。

老人休閒主管（Senior Recreation Leader），半職職位，隸屬鑽石吧公園娛樂部門，服務範圍包括社區服務、公園與休閒、社區與社會服務、運動與運動等，時薪18至19.50元。其中一職位是在市政廳支援青少年計畫和體育活動；一個職位是周一至周五下午4點至晚上10點以及周六和周日上午8點至晚上10點，在地方公園提供監控和協助服務；一個職位是在Kinder Skills課堂上提供協助，工作時間是周一至周五上午8點至下午1點；一個職位是鑽石吧中心助理，協助該中心設施預訂工作。

鑽石吧 就業 退休

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