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暑期孩子回家開車、友人來訪借車 保險很重要

記者楊青／洛杉磯報導
大學暑假和暑期旅遊高峰接踵而來，保險經紀提醒，孩子假期回家期間如果要開車，家長千萬記得給他們購買臨時的保險。（記者楊青／攝影）
大學暑假和暑期旅遊高峰接踵而來，保險經紀提醒，孩子假期回家期間如果要開車，家長千萬記得給他們購買臨時的保險。（記者楊青／攝影）

大學暑假和暑期旅遊高峰接踵而來，孩子回家，親友度假來訪，不少人家的汽車面臨非常規的使用和借用。保險經紀特別提醒，提前準備，妥善安排，方可皆大歡喜，安心度假。

不少有孩子前往外州上大學而不繼續開車的華洋家庭，會在孩子上學離家之後將他們的名字從家庭汽車保險中去除，以降低保費。不過資深保險經紀林大衛提醒，孩子假期回家期間如果要開車，千萬記得給他們購買臨時的保險，以防萬一。

林大衛表示，正確的做法是，在孩子放假回到家的前一天，就將孩子的名字加入自家的汽車保單中，一直維持到假期結束返校的後一天。這兩項動作不僅要網上或電話與自己的保險經紀聯絡敲定，還應做最後書面確認，以保障萬一發生意外，保險公司給予理賠。

林大衛表示，事實上保險公司會對前往父母居家100哩外地區上學、GPA在3.0以上大學生的汽車保險給出很大的折扣優惠，同樣，成績優良的大學生假期回家的臨時汽車保險也可享受大幅優惠。不過，臨時車保的價格也依車型、年份、駕駛人的性別、年齡和居住地區等，有所區別。

格蘭杜拉家長李先生表示，他每次都會提前將在外地讀大學的孩子名字加入汽車保單，這樣才能放心讓他在暑期開車。不過，每次孩子放假回家為他臨時加買保險都麻煩不少，雖然孩子成績優異得到優惠，但臨時保費還是比較貴。他說，他孩子16歲半開始開車，孩子加入保單，全家汽車保費立馬飆升。

16歲半至21歲的年輕人通常被保險公司視為高危險駕駛人。李先生分享，他的汽車保險算得上經濟實惠，但保險公司對青少年開車特別緊張。比如他在取消孩子長期汽車保險時，保險公司要求他特別簽署一份聲明，表示自己的汽車絕對不能讓孩子駕駛，所以哪怕孩子回家幾天，也不敢讓他開車。

最尷尬的是孩子有時回家時間很短，保險公司也要求你購買三個月的臨時保險。他表示，曾有一次寒假孩子回家一周，但最後還是白白多繳了80天的保費。他建議有在外地上學孩子的家庭，最好計算一下到底是全年保持孩子的常規保險，還是臨時購買保險那個比較划算。

林大衛表示，暑期是外地大學生回家高峰期，也是全年旅遊旺季，不排除大麻和酒精的使用，開車需特別小心。

林大衛也表示，如果家有親友在暑假期間來訪並要求借用汽車，最好小心處理。因為保險理賠主要是根據車主責任先來賠償，一旦發生車禍意外，車主會被牽扯進去。之前就有家中兄弟姊妹共同購買汽車保險，結果弟弟出車禍，哥哥姊姊也被拖累，所以為來度假的好朋友提供汽車最好辦法是幫他租用商用汽車，雖然花費一些錢，但可避免後患。

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