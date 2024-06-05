個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

小陳提醒，不要輕信「已認證」的來電號碼。（示意圖，取自Pexel）

近日，華人居民小陳在一天之內接到三通詐騙電話，分別來自自稱為FBI 、花旗銀行和T-Mobile 的騙子。這些來電號碼均顯示為「已認證」（verified），讓人真假難辨。幸好小陳向來比較警惕，感覺到不對勁後很快掛斷，避免了潛在損失。

首先，小陳接到了來電顯示為「US Govt」（美國政府）的電話，號碼為202-324-3000。對方聲稱自己為FBI探員，小陳的社會安全號（SSN）已被停用，他們正在對此進行調查。詢問之下，對方甚至能說出小陳的住址。小陳見狀故意回應「你搞錯地址了」，趁對方明顯愣住時果斷掛掉了電話。

沒想到的是，小陳很快又接到了一通來電顯示為「Citi」（花旗銀行）的電話，號碼為+1 800-388-2200。對方指出小陳有一張美國運通（American Express）的信用卡 並報出四位數尾號，卡上有一筆200多美元的消費有問題。小陳說他沒有開過卡，對方裝作很驚訝，又再次與他核對卡號。小陳指出對方是騙子後，迅速掛斷了電話。

經小陳調查後發現，這兩通來電都是官方號碼。他看了FBI於2020年發布的公告，不法分子會利用來電顯示偽裝成FBI的官方電話號碼，並以配合調查和逮捕為威脅，要求受害者提供個人資訊或付款。

原本慶幸自己沒有上當受騙的小陳，又在當天晚些時候接到了另一通電話，這是一個自稱是T-Mobile中文客服的騙子。這位客服還用不流利的英文詢問他是否會說中文，小陳又一次掛斷了電話。

小陳感到很無奈，懷疑自己的號碼和個資已被出售給詐騙公司。電訊公司沒有任何能力識別「已認證」號碼的真假，所以在看到這類號碼時，他還是得接電話，以防錯過重要信息。

小陳表示，三通詐騙電話的共同點是，背景音非常嘈雜，很像早年接聽國際電話時訊號不佳的情況。