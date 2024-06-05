醫療卡舊換新並送禮？ 加州藍盾：小心詐騙

加州藍盾保險公司提醒保險受益人小心保險詐騙。（取自加州藍盾官網）

本月3日至9是聯邦醫療保險詐欺 預防周（Medicare Fraud Prevention Week），加州藍盾保險公司（Blue Shield of California）提醒保險受益人，小心醫療保險詐騙。

加州藍盾新聞稿指出，根據國家醫療保健反詐欺協會，醫療保險詐欺問題巨大且昂貴，在美國造成高達3000億元成本。聯調局（FBI）網路犯罪投訴中心報告，至2023年呼叫中心詐騙受害者中，近半數投訴者年紀超過60歲。這些騙局主要針對老年人，占投訴者的40%和損失的58%，近7億7000萬元。

加州藍盾建議，當有人以贈送禮物卡名義冒充健保 計畫員工收集個資，假裝告知醫療保險福利將到期，需確認ID以發新卡，或收到未訂購的醫療設備如導管等時，切勿提供自己的醫療訊息。

聯邦通信委員會（FCC）建議保險受益人，除醫療或保險公司人員外，不要將健保卡號或社安號交給任何人，不要接受免費醫療服務金或禮物卡。除醫師或醫療保險提供者外，不要允許任何人查看醫療紀錄。除非主動致電保險公司，否則不要通過電話加入醫療或藥品計畫。若有人威脅取消健保，請掛斷電話，致電1-800-MEDICARE或上網medicare.gov。

懷疑遭詐欺者，可從健保卡上聯繫相關單位申請新卡。仔細查看健康計畫提供的服務解釋。接電話時，不要確認任何個資訊息。永遠不要將自己的健保卡借給他人。