加州嚴打盜車賊 中南區績效月增逾5成

加州公路巡警局數月來加强執法，打擊車輛盜竊和有組織財產犯罪。（CHP網頁）

加州 汽車犯罪猖獗有年，執法部門最近數月開始整頓。州長紐森 辦公室4日公布的報告顯示，最近兩個月，加州中南區每月逮捕車輛和槍枝相關嫌犯增加超過50%，車輛追回增加超過20%。州府希望中南區的執法經驗未來成為加州大都會 區打擊有組織犯罪的範例。

除舊金山和洛杉磯大都會外，加州中南區也是車輛和槍枝犯罪集中地。紐森辦公室表示，最近數月加州公路巡警局（CHP）與洛杉磯以北兩個小時的貝克斯菲（Bakersfield)執法部門合作，逮捕470多名嫌犯，追回244輛被盜車輛。從今年3月以來，每月逮捕人數增加56%，車輛追回增加24%，查獲非法槍枝增加33%。

州長辦公室表示，與全州平均值相比，包括貝克斯菲、中國湖等在內的科恩縣（Kern County）暴力犯罪、車輛竊盜和組織犯罪高於全州平均值相比，逮捕數量也高於全州平均值。科恩縣緊鄰羚羊谷，北接加州中央谷地區，是加州第三大西裔區，也是全美第六大西裔區。

2023年，作為加州真實公共安全計畫的一部分，加州向貝克斯菲警局撥款620萬元，專門預防和應對組織零售盜竊、機動車輛犯罪或機動車輛配件竊盜和貨物竊盜，這也是加州有史以來打擊有組織零售犯罪的最大投入。加州希望貝克斯菲的經驗未來能夠用於舊金山和奧克蘭地區等加州都會區類似犯罪的治理。

州長辦公室表示，打擊有組織的盜竊汽車和財產犯罪是加州執法部門近期重點。加州公路巡警局組織零售犯罪特別工作小組從2024年1月以來先後開展了185項調查，逮捕474人，並追回了超過16萬件贓物，價值420萬元。針對有組織零售犯罪的行動每年增加310%。