耗資1260萬翻修 西柯汶那圖書館重新開放

西柯汶那圖書館在經歷1260萬元的大規模翻修後將於6月5日重新開放，為社區居民提供一個設施現代、佈局合理、環境舒適的學習空間。（google街景截圖）

經過一年多的大規模翻修，洛杉磯 縣圖書館 宣布，位於西柯汶那（West Covina）市的西柯汶那圖書館（West Covina Library）將於6月5日（周三）下午1時30分至3時30分重新開放，邀請社區居民一同見證圖書館的變身。

此次翻修耗資1260萬元，圖書館以全新的面貌呈現在公眾面前。翻新後的圖書館設施更加現代化，佈局更加合理，為讀者營造了一個溫馨舒適的閱讀環境。嶄新的家具、寬敞明亮的閱覽空間以及先進的技術設備，無不體現了圖書館與時俱進的發展理念。而開放當天，蘇麗絲 （Hilda L. Solis）、西柯汶那市長塔巴塔拜（Brian Calderon Tabatabai）和洛杉磯縣圖書館館長帕特里克（Skye Patrick）將一同見證這一重要時刻。活動內容包括適合家庭參與的各種活動、精美贈品以及特別儀式。

蘇麗絲表示，圖書館是重要的教育資源，西柯汶那圖書館在經歷了一系列急需的整修後重新開放，洛杉磯縣斥資1260萬元，將確保這一設施繼續為社區的這一代人和子孫後代提供希望和靈感。

本次圖書館翻修包括：整個圖書館的新家具、書架和地板，新設的流通和諮詢台，圖書館入口、青少年空間、兒童圖書館和成人閱讀區的新壁畫，以及新的電腦站和休息座位。此外，還設置了四張大型成人閱讀桌，每張可容納六人，配有整合式電源模組。新的青少年空間設有大型小組工作桌和集體學習室，兒童圖書館則增設了新的幼兒區和作業中心。技術增強方面，包括16個成人電腦站、新型筆記型電腦自動販賣機、自助結帳機、新型數位顯示器和新的暖通空調系統等。