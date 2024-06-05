巴沙迪那教委 支持教育課稅案

華裔教委吳天潔呼籲選民支持產業稅和債券稅案。(吳天潔提供）

巴沙迪那聯合學區 （Pasadena Unified School District）教育委員會一致投票 決定，在即將到來的11月大選中向選民提交兩項教育課稅案，包括物業稅（parcel tax）和債券 ，旨在為財政困難的學區籌集資金，包括減少對州和聯邦資金的依賴、提升公共教育、改善設施以及應對入學率下降的問題。

委員會一致通過了包括特許學校在內的債券措施。然而，物業稅引發了委員之間、特許學校的教師、家長和學生的激烈辯論。Odyssey特許學校(Charter School)執行董事卡Carlos Garcia Saldana認為：「我們的社區依賴這些資金。我們大約有2000名學生，其中80%的學生居住在巴沙迪那聯合學區內。」過去三年中，該校60%畢業生進入了PUSD的高中，這一數字還在不斷增長。

華裔教委吳天潔（Tina Wu Fredericks）呼籲選民支持物業稅提案：「物業稅可用於支付人員費用，而債券則不行。在全國範圍內的員工短缺情況下，根據最近的5月修訂，州生活成本調整僅為1%，我們需要物業稅來保持教師和員工薪資的競爭力。」她補充說，物業稅可以潛在地恢復學區的心理健康支持人員，並提高所有員工的薪水，「我們需要知道什麼對今天的學生最好。」

物業稅需要至少55%的選民批准。如果在11月5日通過，該措施將對納稅人徵收每10萬元評估價值58.13元至60元的稅率，並在超過25年的期限內籌集9億元。

這些債券項目將惠及所有使用學校設施的人，包括特許學校、社區成員和其他組織，但債券資金只能用於學校設施，不能用於支付管理人員或教師薪水，也不能用於其他學校運營費用。該措施還要求委員會在官方選舉結果證明後的60天內任命一個新的或重新啟用一個現有的公民監督委員會，以監督債券資金的使用。

產業稅則需要三分之二選民的批准才能通過。它將對房主徵收每地段90元的稅，為期八年，每年籌集500萬元。65歲以上的人和某些獲得補充安全收入或社會安全殘疾保險的房主可以免除此稅。