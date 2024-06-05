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方樹強議員辦公室 遷至阿罕布拉市

編譯沈瑋／阿罕布拉市報導
方樹強議員（前排中）與選區內的民選官員一同為新辦公室剪綵。（方樹強辦公室）
方樹強議員（前排中）與選區內的民選官員一同為新辦公室剪綵。（方樹強辦公室）

加州眾議會第49選區議員方樹強（Mike Fong）的辦公室最近搬遷至阿罕布拉市，新址位於S. Garfield Ave和Valley Blvd交叉路口，更加接近選區的中心。阿罕布拉商會於5月31日（上周五）為方樹強議員辦公室舉行了剪綵儀式，並邀請社區成員參加。

方樹強議員說，「這間辦公室是所有人都可以與我和我的團隊互動的地方。我感謝阿罕布拉商會歡迎我們來到新址」。「這個辦公室屬於社區，我們在這裡幫助任何需要州政府援助的人。」

第49選區包括阿罕布拉、亞凱迪亞、艾爾蒙地、蒙特利公園、羅斯密、聖蓋博、聖瑪利諾、南巴沙迪納、天普市，以及巴沙迪納和聖蓋博的非建制區。選區內的社區領袖和地方民選官員齊聚一堂，出席了此次活動。

新辦公室位於1411 S. Garfield Ave. Ste. 307, Alhambra CA, 91801。民眾可以通過致電辦公室（626-457-4918），或填寫州眾議員網站上的表格（https://a49.asmdc.org/），與工作人員預約獲得服務。

阿罕布拉 聖蓋博 亞凱迪亞

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