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台美創業新秀 6/8博覽會交流互動

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
由僑委會與台美商會聯合主辦的2024新秀博覽和潛力之星座談會將於8日舉行，邀請獲獎新秀分享創業經驗，並提供優惠票價、SBA諮詢、人氣攤位和豐富餐飲抽獎，為創業者提供交流學習的機會。（主辦單位提供）
由僑委會與台美商會聯合主辦的2024新秀博覽和潛力之星座談會將於8日舉行，邀請獲獎新秀分享創業經驗，並提供優惠票價、SBA諮詢、人氣攤位和豐富餐飲抽獎，為創業者提供交流學習的機會。（主辦單位提供）

「2024新秀博覽和潛力之星座談會」將於6月8日（周六）下午1時至4時在洛杉磯華僑文教服務中心舉行。本次活動由中華民國僑務委員會與洛杉磯台美商會青商部(TJCCLA)聯合主辦，旨在為創業新秀提供交流平台，促進台美兩地青年創業家的互動與合作。

本次座談會的亮點之一是邀請到三位獲得「全球潛力之星」殊榮的新秀企業家，分享創業歷程和寶貴經驗。其中，去年的獲獎者Joey Lee在活動後更獲得知名台商郭台銘的百萬美元合作贊助，充分展現此項殊榮對青年創業家的助益。「全球潛力之星選拔賽」由僑務委員會舉辦，旨在協助全球青商茁壯發展，每屆遴選30位潛力之星，提供專家顧問與企業業師諮詢服務，輔導青商成長。有意創業或正在創業的朋友不要錯過學習機會。

現場除了精心挑選的新秀參展商外，還特別邀請到加州政府中小企業援助組織SBA駐點，提供創業諮詢、輔導和協助服務，幫助創業者更有效地在加州創業扎根。參展商中還包括去年推出卸甲油和護甲油系列的人氣攤位，歡迎參與者前往試用最新產品色號。

主辦單位特別感謝僑務委員會的邀請與慷慨贊助，以及敬業會計師事務所(Chen & Fan Accountancy Corporation)、洛杉磯台美商會和各個新秀參展商的大力支持，使此次活動得以順利舉辦。為回饋社群，主辦單位決定將募款盈餘全數回饋給與會者，提供優惠票價。TJCCLA 2024會員只需支付5元購票，非會員則享有10元的優惠價，而現場購票則維持原價40元。票價方案包括：TJCCLA 2024會員優惠票為5元，非會員優惠票為10元，2024 TJCCLA會員+門票組合為30元。

活動期間備有精緻可口的餐盒、清涼飲料，還有豐富的禮品抽獎環節，讓與會者不僅收穫滿滿，更能盡興而歸。票券購買連結：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/287bd614-2fed-440f-8182-12291fd3b824。

有意參加的創業新秀和創業愛好者，可掃描海報內的二維碼或點擊鏈接報名購票，把握這個...
有意參加的創業新秀和創業愛好者，可掃描海報內的二維碼或點擊鏈接報名購票，把握這個與創業菁英互動交流的絕佳機會。（主辦單位提供）

洛杉磯 加州 中華民國

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