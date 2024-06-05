華女薅羊毛 賺到0元郵輪旅行

王女士的家人在郵輪上玩耍。（王女士提供）

暑期到來，在規畫出行時，如果做到經濟又舒適，成為許多人的難題。事實上，在日常生活中有許多「薅羊毛（指賺取免費資源）」的妙招。有南加華女 ，就憑藉各種「薅羊毛」攻略全年出遊都免費；不僅可以享受免費高檔酒店，還可以零元乘坐11天從加州開往阿拉斯加 (Alaska) 的郵輪之旅。

家住南加的華女王小姐，是一名「薅羊毛」達人。她熱愛旅遊的同時，也希望能夠節省部分開支，因此一直在研究免費出行攻略。王小姐非常喜歡去拉斯維加斯，她發現許多酒店集團，會推出線上虛擬賭場遊戲，例如米高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）的「MGM Slots Live」App 。雖然名義上是虛擬賭場遊戲，其實就是免費小遊戲賺取積分；贏到的積分，可用於兌換酒店和賭場消費。有時還會提供免費的籌碼，可用於賭場的賭博。王小姐說，這些賭場App提供免費「好康」，目的是吸引顧客上門，再刺激他們進一步消費。如果是「薅羊毛」，需嚴格遵守只玩免費的App部分，而不是「賺到足夠積分可換取賭場免費資源」後，在賭場遊玩過程中，追加真金白銀進行賭博。

王小姐說，作為一名全職媽媽，她白天會有不少空閒時間，每天會花費大約兩小時在各種賭場的App上，這樣每日可以賺取上萬積分。她補充，App會不定時推出各種積分兌換，例如酒店的免費自助餐、餐廳的買一送一折扣、秀場門票買一送一，還有免費酒店住宿，甚至郵輪之旅可以兌換。王小姐說，她今年就收到從舊金山出發，到阿拉斯加的免費郵輪邀請，一共是11天10晚，她和丈夫、婆婆帶著兩個小孩總共兩個房間，都是免費，只需要支付郵輪上的其他費用即可。

王小姐說，對比市場價，同樣的郵輪之旅，一個人就至少需要上千元；不過她也表示，郵輪之旅需要的積分很多，比較適合長期玩家，但像是免費自助餐、停車、或是看秀門票折扣等，就容易許多。憑藉這些積分，王小姐說，他們一家去拉斯維加斯，從未在住宿和酒店餐飲上花過錢，且居住的都是百樂宮酒店（Bellagio Las Vegas）、ARIA Resort & Casino這樣的高檔酒店。

除App積分外，王小姐介紹，想要在出行上「薅羊毛」，各大酒店集團的聯名信用卡 優惠，也值得關注。她說，這些聯名信用卡總是時不時放出超值開卡獎勵，例如萬豪集團、希爾頓國際酒店集團等與大通銀行 (Chase Bank)、運通 (American Express) 合作推出的信用卡，只需要開卡並消費到一定金額，就可以獲取幾晚的免費住宿，還有相應的積分贈送，積分也可以用來兌換酒店住宿或者進行升級。她補充，這些信用卡開卡最高獎勵，都是有時間限的，需要經常關注。她就曾通過辦理信用卡獲得五晚的免費酒店住宿，憑藉這些積分，她帶著孩子體驗麗思卡爾頓 (Ritz-Carlton Hotel）、華爾道夫（Waldorf Astoria Hotels & Resorts）等酒店。她說，像這種五星級酒店，住一晚都需要上千元，這樣算下來，他們一家一年在出行酒店住宿上，至少節約大幾千元。