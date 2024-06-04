南加電費詳解 錯峰用電更省

SCE依據氣候條件畫分的南加州各區域。（圖片截自SCE官方網站）

一張電費單項目繁多，除基本的用電外，還有附加費用及抵扣額，讓部分民眾摸不著頭腦。儘管這些費用金額通常較小，但它們也暗示加州 能源改革和市場重組的一些方向。而加州政府致力環境保護，其部分資金來源，其實就在民眾的日常帳單中。

許多華人生活的南加 城市，均由南加愛迪生電力公司（Southern California Edison，簡稱SCE）提供電力服務。以下帳單解析，以SCE為例。

電費帳單上通常還會有一系列的附加費用（通常按用電量大小收取）及抵扣額，常常以縮寫的方式列出，詳見下表1。

對於常規的民宅用電，SCE主要有兩種費率計畫，第一種是分級費率（Tiered Rate Plan）；第二種是分時費率（Time-Of-Use，簡稱TOU Rate Plan）。本文將詳細解釋這兩種計費方式，以及電費帳單上的各項附加費用。

分級費率計畫（Tiered Rate Plan）

SCE的分級費率計畫是一種傳統的費率計畫，其計算方式較為簡單。2024年3月1日開始實施的計費標準是，第一級（Tier 1）電費為每千瓦時（kWh）0.33元，直到達到每月基準配給額（baseline allocation）。超過配給額之後，以第二級和高用量（Tier 2和high usage）開始計費，超過Tier 1用量的部分，價格將上漲至每千瓦時0.44元。該價格包含配電費以及供電/發電費。

基準配給額是滿足基本供暖、照明和烹飪需求的一定數量的千瓦時電力，通常夏季更高、冬季更低。南加各地氣候不同，因此畫分多個區域，每個區域的基本配給額不同。下表2列出了華裔人口較多的區域的每月基準配給額。其中區域9含阿罕布拉、南巴沙迪納、蒙特利公園、羅斯密、亞凱迪亞 、蒙羅維亞、天普市、羅蘭岡、哈岡等地。其餘的詳見區域地圖及SCE官網：https://www.sce.com/zh-hans/residential/rates/Standard-Residential-Rate-Plan。總之，只要每月控制好總用電量、保持在基準配給額之內，便可將費率維持在較低水平。

分時費率計畫（Time-Of-Use Rate Plan）

SCE的第二種計費方式是分時費率計畫（Time-Of-Use，簡稱TOU Rate Plan）。它是一種新的定價計畫，較為複雜，費率會根據一天中的不同時間段（即高峰時期、低峰時期和超低峰時期）、一周中的時間段（工作日和周末）和季節（夏季和冬季）有所調整。對用電量比較謹慎的民眾，也許能利用該計畫交更少的電費。但如果在高峰時段用電較多，可能會發現帳單高企。總體而言，現在SCE的電費計費，已經逐漸從傳統的分級費率向分時費率過渡。

SCE提供三種主要的TOU費率方案，分別是TOU-D-4-9PM、TOU-D-5-8PM以及TOU-D-PRIME。下表3對比了三種方案的區別。

TOU-D-5-8PM方案與TOU-D-4-9PM方案相比，高峰時段縮短兩小時，夏季工作日電價為每千瓦時0.76元，比TOU-D-4-9PM方案高出0.15元。根據這種定價方式背後的邏輯，只要能恰好避開在下午5時到8時間用電，就可以比TOU-D-4-9PM方案省更多錢。

而TOU-D-PRIME方案儘管收取的每日基本費用更高，但非高峰時段的費率比其他兩種方案的更低，也因此特別適合使用清潔能源技術、可將用電時間調到費率較低時段的用戶。你可以根據你家中的用電習慣，及時變更費率計畫。

但需要注意的是，以上兩種費率計畫皆包含配電費（Delivery charges）以及供電/發電費（Generation charges），承擔配送電力和供電/發電服務的均是SCE。居住在阿罕布拉、亞凱迪亞及天普等城市，由於當地使用了「清潔電力聯盟」（Clean Power Alliance，簡稱CPA）作為供電/發電服務供應商，電費費率可能會有所不同。