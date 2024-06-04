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房客欠租 華人房東一筆勾銷只求好散

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人房東分享與房客相處經驗，提醒勿要矛盾升級。（記者啟鉻／攝影）
華人房東分享與房客相處經驗，提醒勿要矛盾升級。（記者啟鉻／攝影）

華人房東與房客之間糾紛時有發生，有租客欠租遭驅逐，有的房東與房客發生糾紛鬧上法庭，甚至有的房東遭房客傷害。在南加有30多年從事房東經營的溫女士認為，房東與租客可以形成良好關係，若與房客激化矛盾持續升級，實在得不償失。

溫女士以從事房地產投資的經驗說，有的華人房東一旦遇到房客欠租，就態度嚴厲，採取強制驅逐，她認為實在不妥。因為有時這種方式，會導致更嚴重後果。

溫女士目前有數十棟投資房屋出租，均是獨立屋。疫情大流行後，由於防疫限制，部分租客薪水不穩定，有的公司關閉，房租方面就越多麻煩。雖然政府有租金補貼，但補貼過後，有的房客依然沒有找到工作。溫女士說，一些房客疫情期間拖欠租金2萬7000元至3萬元，全部欠租房客共欠租金十餘萬元。溫女士表示，她為讓欠租房客盡快搬離，並沒有尋求法庭驅逐房客，而是免掉這些房客拖欠的租金。

談及這樣做的原因？溫女士認為，首先這些欠租房客確實是因為經濟發生困難，導致收入大減或者沒有收入來源。而且若採取強制驅逐的辦法，不僅要花錢，而且勢必與房客激化矛盾，最終結果難以預料。而且有欠租房客一家在此居住已有近八年，強制驅離實在不忍。於是她就採取將拖欠租金免去的方式，請他們離開。溫女士說，就當為弱勢房客提供慈善幫助。有的房客因為免去數萬元租金，而感激掉淚。

溫女士說，雖然表面看因為免去欠租，她損失超過十萬元。但疫情期間，房地產市場也普遍升值，從資本角度看，總升值幅度遠遠超過損失的租金。

她指出，雖然美國講求契約精神，房東既然與房客簽訂租約，就必須要求房客嚴格履行其規定內容，不能有任何變通。但是華人有自己的傳統文化，講求包容，寬以待人。人心都是肉長的，對房客好一些，懂得在房租方面提供租客一些優惠，也會得到房客回報的。比如，有時出租屋下水管道堵塞，以及漏雨或電器等發生不嚴重問題，房客就會自己主動修好，不會硬性要求房東必須雇請專業公司打理。溫女士說，實際上這樣她也省去一筆開支。

房東 租金 租客

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