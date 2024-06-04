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洛城「青鳥行動」 抗議台國會改革案、中國軍演

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
南加台僑舉行示威活動，跨世代民眾踴躍參與，表達捍衛台灣民主、反對立院修法及中國軍事威脅的訴求。（僑胞提供）
南加台僑舉行示威活動，跨世代民眾踴躍參與，表達捍衛台灣民主、反對立院修法及中國軍事威脅的訴求。（僑胞提供）

南加台灣僑民發起的「LA青鳥行動守護民主聯盟」2日在洛杉磯聯邦政府大樓（Wilshire Federal Building）前舉行示威，抗議台灣藍白立委推動的一系列國會改革法案，以及中國在台灣周遭海域進行軍事演習。吸引來自大洛杉磯地區及南加州各地的台灣鄉親參與。

影音來源：記者張庭瑜

活動由「LA青鳥行動守護民主聯盟」發起，並美國西部台美人夏令會（TAC-WC）洛杉磯籌備團隊及台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會共同號召，約有近百人參與。示威者在聯邦政府大樓前舉旗抗議、高歌，並進行遊行。許多路過的民眾，都按車喇叭長鳴以表支持。現場集會群眾年齡，更是跨越老中青三代，從加州各地前來支持的民眾絡繹不絕，包括舊金山、聖地牙哥等地。除台裔參與者外，也有不少非台裔友人共襄盛舉，希望能藉此維繫台美友好關係。

LA青鳥行動聯絡人吳兆峯表示，此次活動是在美台灣人和台美人自發組織，旨在表達對台灣民主的支持。他指出，台灣立法院此次修法，未經任何理性討論，過程完全不透明，且法案內容嚴重危害台灣利益。例如，法案賦予國會不受約束的調查權，恐讓美國等盟友難以與台灣合作，甚至導致機密外流。吳兆峯也指出，選擇在此地舉辦活動，具有歷史意義。十年前，這裡曾是洛杉磯太陽花運動的所在地，因此今日再次選擇在聯邦大廈前，表達對台灣立法院藍白聯盟濫權行為的抗議。

從上海移民來美的衛先生，也分享他台籍太太在中國因國籍一欄堅持填寫「台灣」，導致全家遭中共迫害的經歷。衛先生擔心，立法院擴權法案，在沒有經過充分討論和透明程序的情況下通過，是違背民意。他認為，這是民主制度的倒退，特別是國會擴權法案中對調查權力的擴展，讓人感到非常不安。衛先生對藍白聯盟和中國國民黨的信任度幾乎為零，他擔心這些權力會被濫用，並可能洩露反中支持台灣獨立者和香港民運人士的隱私。因此他想呼籲台灣要堅守民主法治價值，修憲正名以擺脫中華民國的框架，才能永保台灣自由。

目前就讀高中二年級（sophomore）的台裔青年Ryan表示，雖然身在海外沒有投票權，但從小就參與挺台活動，希望用聲音與行動捍衛台灣，向更多人說明台灣目前面臨的困境，讓世界看見台灣。台僑Isabel表示，儘管她在美國居住已久，但仍然十分關心台灣。因此得知台灣有青鳥行動後，立即上網搜尋洛杉磯是否也有類似活動，並決定與加州的台灣人一同前來支持。

吳兆豐表示，此次示威訴求獲得跨世代台僑響應，顯示海外台人捍衛民主、反對修法的決心...
吳兆豐表示，此次示威訴求獲得跨世代台僑響應，顯示海外台人捍衛民主、反對修法的決心。（記者張庭瑜/攝影）
僑務促進委員張慧玲也現身活動現場，凸顯海外僑界對台灣議題的高度關注。（記者張庭瑜...
僑務促進委員張慧玲也現身活動現場，凸顯海外僑界對台灣議題的高度關注。（記者張庭瑜/攝影）
支持台灣的當地民眾攜手台籍伴侶參與示威，呼籲維繫台美友好、捍衛民主自由價值。（記...
支持台灣的當地民眾攜手台籍伴侶參與示威，呼籲維繫台美友好、捍衛民主自由價值。（記者張庭瑜/攝影）
就讀高二的台裔青年Ryan也參與示威活動，表示雖無投票權，但從小參與挺台活動，希...
就讀高二的台裔青年Ryan也參與示威活動，表示雖無投票權，但從小參與挺台活動，希望以行動捍衛民主，向世界說明台灣所面臨的困境。（記者張庭瑜/攝影）
旅美台僑Isabel表示，雖長居海外仍十分關心台灣，得知青鳥行動後立即上網搜尋，...
旅美台僑Isabel表示，雖長居海外仍十分關心台灣，得知青鳥行動後立即上網搜尋，並決定與加州台灣人社群共同參與聲援活動。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾參與本次在洛杉磯舉行的青鳥行動，透過遊行、演講及連署等方式，表達對台灣民...
許多民眾參與本次在洛杉磯舉行的青鳥行動，透過遊行、演講及連署等方式，表達對台灣民主的支持，以及對立法院修法和中國軍事威脅的憂慮與抗議。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 加州 南加

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