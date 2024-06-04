男學生被棒球隊友性侵 幫凶錄視頻

施暴者卡住男生的頭，另一人拉扯其褲子，當眾實施性侵犯。（KTLA5電視台）

南加 內陸聖伯納汀諾縣一所高中校園，日前發生一起令人髮指的校園霸凌事件。一名男生被幾名學校棒球隊隊友襲擊在地，施暴者卡住被害人的頭，拉扯其褲子，當眾對他實施性侵犯；一旁，還有學生負責拍攝行兇過程。據稱，類似事件經常在該校發生，被害人家庭已提出300萬元的損失賠償。

根據KTLA5電視台的報導，這起殘忍的校園欺凌事件發生在厄浦蘭（Upland）高中的更衣室里，案發時間是今年2月14日，但現場視頻最近得才以公布，受害男孩的母親Priscilla Villanueva對此表示心碎。家人指出，被害男孩曾加入這所高中的棒球隊，他經常受到隊友的攻擊、霸凌和騷擾。據稱，該校棒球隊成員一貫對年輕學生進行所謂的欺凌儀式，他們甚至錄製襲擊事件，並將影片發送到群組聊天中。

這起霸凌事件的影片顯示，男孩當時被隊友卡住頭，當他試圖掙脫時，其他幾名學生包圍他，並拉扯褲子，對他進行性侵犯。 「一名學生或隊友拿一根塑料管，插入其隱私部位，另一名學生則專門負責拍攝面部表情。」母親Villanueva非常不安的敘述案發過程，「兒子被扔到地板上，周圍的人繼續想辦法掐死他。」

Villanueva表示，兒子被霸凌後很焦慮，不願再回到學校，目前居家學習，性格也因為霸凌事件發生變化，但母親最初並沒有意識到這些。「他原來是個外向的孩子，非常有趣，但現在慢慢改變了。」Villanueva指出，「孩子們在一起有時會胡鬧，但這就是欺凌的開始，之後就變得越來越過分，這是問題所在。」

被害者家人聲稱，球隊教練對霸凌行為視而不見，學校管理人員未能保護學生。事件發生後，被害人家庭已向厄浦蘭聯合學區 提出法律索賠，要求超過300萬元的損失賠償。家庭代表律師表示，自從攻擊影片公布後，他們陸續接到該校其他學生的電話，表示也在校園內遭受霸凌。

當局表示將對這起事件進行全面審查，厄浦蘭聯合學區總監辦公室發表聲明稱，學區力求保護學生安全，嚴肅對待事發情況，將對涉嫌棒球隊球員的不當行為啟動內部審查，以確定究竟發生什麼事。為尊重相關人員的隱私和正當程序，學區目前不會討論進一步的細節，將根據需要採取適當的紀律處分。