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洛縣5圖書館 免費提供槍枝安全鎖

洛杉磯訊
洛杉磯縣公共衛生局與圖書館合作，在多個借書點免費發放1000把槍枝安全鎖，旨在推廣槍枝安全存放，預防槍枝暴力事件。（pexel圖庫示意圖）
洛杉磯縣公共衛生局與圖書館合作，在多個借書點免費發放1000把槍枝安全鎖，旨在推廣槍枝安全存放，預防槍枝暴力事件。（pexel圖庫示意圖）

為減少槍枝暴力事件，洛杉磯縣公共衛生局暴力預防辦公室（Department of Public Health's Office of Violence Prevention）攜手洛杉磯縣圖書館系統，在全縣五個設有工具借用服務的圖書館，免費向民眾發放1000把槍枝安全鎖，以推廣安全存放槍枝的重要性。

參與發放活動的五個圖書館分別為：Compton Library、Lancaster Library、Norwalk Library、Rosemead Library和San Fernando Library。民眾無需持有圖書館借書證或回答任何問題，即可免費獲取這些鎖具和相關的槍支安全教育資料。

此次發放的槍枝安全鎖也稱為「槍鎖」或「槍纜鎖」，是一種可防止未經授權人士使用槍枝的安全裝置。安全存放槍枝的三大要點包括：將槍枝上鎖、存放時保持槍枝上膛空檔，以及將子彈與槍枝分開存放。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)表示，槍枝暴力是美國面臨的一個獨特危機，2021年約80%謀殺案和超過半數自殺案都與槍枝有關。她認為，這種有效的安全措施應推廣至更多社區，以減少暴力和悲劇事件。洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）也對此計畫表達支持，並強調對於有孩子的家庭而言，槍枝安全鎖能夠拯救生命。

洛杉磯縣公共衛生局局長費洛（Barbara Ferrer）指出，將槍枝上鎖並安全存放這個簡單行為，就能防止許多家庭發生悲劇。此次與圖書館合作向公眾提供這類免費安全鎖，尤其是為了保護兒童免受槍枝暴力傷害。

據統計，在洛杉磯縣，平均每30個小時就會有一名兒童因為槍枝暴力而喪生或受傷。2022年，縣內更有超過800名居民死於與槍枝有關的暴力事件。

洛縣公共衛生局也在4月啟動一項年度計畫，目標是在當年內向縣內居民免費分發6萬個槍枝安全鎖。除了通過上述五個圖書館發放，民眾還可以透過縣內六個指定的健康設施，以及訪問lockedandunloaded.org官方網站獲取這些免費鎖具。

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