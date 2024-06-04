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羅蘭高中4人進藤校 包括3華生

記者啟鉻／羅蘭岡報導
華生Allen Li被普林斯頓大學錄取。（羅蘭學區提供）
華生Allen Li被普林斯頓大學錄取。（羅蘭學區提供）

加州聖蓋博谷東部羅蘭學區（Rowland Unified School District）2024年高中畢業季中有多位學生被常春藤盟校錄取，其中包括三位華生。

華裔畢業生Allen Li被普林斯頓大學錄取（Princeton University）。他是羅蘭高中國際課程（IB）學生，學習之餘積極參與了多個俱樂部和活動，如未來商業領袖美國分會，以及全美項目比賽。他對經濟學充滿熱情，對著畢業後到普林斯頓大學深造，並能體驗東海岸生活感到很激動，這也是他一直以來的夢想。

耶魯大學（Yale University）錄取的華生Edward Lai在學術和體育方面表現都很優秀。畢業於羅蘭高中的他，擅長水球運動。他的AP成績突出，是國家優秀學生獎學金計畫受表彰的學生。他還熱衷於為社區服務，是Interact Club負責人，也是未來商業領袖美國分會首席財務官。他計畫在耶魯大學攻讀數學和計算機科學專業。

此次獲常春藤盟校康乃爾大學（Cornell University）錄取的Ruby Wu是該學區四人之中唯一女生。不久前，她被評為2024年愛迪生學者（Edison Scholar），獲五萬元獎學金。她是30名獲選者之一，該項目旨在幫助獲獎者在科學、技術、工程或數學（STEM）領域進入大學深造。她出生在南加州，父母來自台灣。她希望學習對抗地震等自然災害方法，因為這些災害在加州、台灣都很常見。她的願望是透過土木工程，找到能夠在全世界，無論當地是否貧富，都可以實施的經濟而持續的抵禦地震方法。她希望在大學主修土木與環境工程，輔修政治學。此外，她還想成為一名倡導者，並在職業生涯的某個時候參與政治。

學生Juan Fregosoz被哈佛大學（Harvard University）錄取，攻讀經濟學專業。他是蓋茨獎學金獲得者，是全美300名獲獎者之一。他說，「我的夢想是進入哈佛大學，我所有的努力都取得了進展。這真是太棒了，也是一次美好的經歷。」Juan Fregosoz和家人住在拉朋地市（La Puente），是羅蘭高中國際課程（IB）學生，並參與學校社區多項活動，同時他還熱愛足球運動。

畢業生Juan Fregosoz被哈佛大學錄取。（羅蘭學區提供）
畢業生Juan Fregosoz被哈佛大學錄取。（羅蘭學區提供）

耶魯大學 加州 常春藤

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