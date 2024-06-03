GLACVCD：鶴蠅、蠓、真菌蚊蟲 常被誤認為蚊子

圖為鶴蠅（Crane Fly）。（取自GLACVCD網頁）

你的家中有巨型「蚊子」飛舞嗎？窗戶或門上，是否黏有成群的「蚊子」？其實，這些昆蟲很可能不是蚊子。在洛杉磯 縣的春季，會有許多看起來像蚊子的飛蟲。對此，大洛杉磯縣病媒控制管理局（the Greater Los Angeles County Vector Control District，簡稱GLACVCD）列舉出一些常被誤認為是蚊子的昆蟲。

鶴蠅（Crane Fly）：它是巨型蚊子還是「滅蚊器」？

鶴蠅是長腿昆蟲，比蚊子的體型大得多。雖然牠們常被稱為「蚊子殺手」或「蚊鷹」，但這些無害的昆蟲，並不以蚊子或血液為食，而是吃花蜜的素食主義者。鶴蠅通常在潮濕的土壤或水中生長，大多在早春到秋季出現，特別是在雨後的溫暖天氣期間。

蠓（Midges）：令人討厭的飛蟲

圖為蠓（Midges）。（取自GLACVCD）

蠓是指體型小但令人討厭的飛蟲，常與蚊子混淆；蠓的大小從八分之一吋到二分之一吋不等。儘管牠們的大小與蚊子相似，但蠓常在湖泊、池塘、窪地和防洪渠道底部有泥漿的區域成群結隊。而與蠓不同，洛杉磯縣的蚊子不會聚集。蠓被認為是一種滋擾，會對河流附近的社區帶來困擾，尤其是從春季到秋季，有些蠓還會咬人。

真菌蚊蟲（Fungus Gnat）：成群結隊但不會咬人

圖為真菌蚊蟲（Fungus Gnat）。（取自GLACVCD）

真菌蚊蟲的大小跟蚊子差不多，在八分之一到八分之三吋之間。與蚊子不同，真菌蚊蟲不會咬人。這些小昆蟲從冬季到春季都會出現，並在真菌或潮濕腐爛的植被中生長，會成群結隊出現。

GLACVCD指出，雖然以上這些長相相似的小昆蟲不易區分，但一個快速辨識蚊子的方法是：體型小於一個25美分且會咬人。有意思的是，幾乎所有冒名頂替的「蚊子」，壽命都很短；只需更多時間，牠們就會消失。