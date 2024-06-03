蒙市市長：將建立社區監督機制 加強警民聯繫

南加州大學學生和蒙市市長黃泰平（左四）以及城中商會創會理事長陳貴東（右一）交流治安調查結果。（記者朱敏梓／攝影）

針對蒙特利公園市 的一項治安調查顯示，有四成商家因治安惡化正考慮搬遷；近七成商家認為警方對於犯罪的反應程度不高。商家呼籲政府加強警力，同時提供更多關於犯罪預防的教育。對此，蒙市官員表示，將加強警民聯繫，建立社區監督機制，共同促進城市治安。

對於許多商家認為警方響應度不高，蒙市市長黃泰平表示，目前蒙市約有6萬居民，在職警察約80名，雖然蒙市擁有相對充足的警力，但是警察無法做到時刻全城巡視，因此需要商家和公共場所安裝監控、攝像機，員工和居民保持警惕，隨時報告可疑情況，以便警方能夠對盜竊等事件快速反應。

他補充，在疫情 期間，不少警察離職，蒙市在過去兩年中正在重組和重新雇用警員，政府會激勵新警察更好地為社區服務，同時也希望吸收更多能夠講中文等少數族裔語言的警察。事實上，蒙市一直在補充公共安全資源，去年蒙市為警局增加了額外的職位預算。此外，蒙市警局也在與周邊城市合作，對於緊急事件和重大事件，鄰近地區警方也將做出回應並出警協助。

南加大國際公共政策和管理研究所前教務長尤之毅和黃泰平進行探討。（記者朱敏梓／攝影）

黃泰平說，相比警察人手，目前真正缺少的是鄰里互助人員。他表示，希望能逐步恢復「鄰里守望」計畫，讓民眾與警方建立更多聯繫，從而使社區中有更多人充當警察的「眼睛」和「耳朵」，一起促進城市治安。黃泰平說，在疫情之前，蒙市約有數十個巡視街區安全的隊伍，但在疫情期間都逐個解散了。作為居民和警察之間的橋樑，巡視員們在警方與居民的溝通中扮演了重要角色，警局會為巡視人員提供培訓，並交流社區情況以及需要解決的問題，以此建立起警民之間的信任。

對於商家的訴求，黃泰平說，他鼓勵商家及時向警方報告犯罪行為，包括沒有實質損失的情況，這樣政府才能進行追蹤。蒙市定期也會舉辦與商家的交流會，黃泰平認為，建立「商家觀察機制」對商家和城市治安都非常有幫助。

目前，蒙市正在制定一項五年經濟計畫，治安將成為一項重要考量因素。黃泰平表示，「在經濟戰略計畫中，我們將考慮如何組織企業、如何提供服務並確保他們繼續安全運營，我們已經聽到許多關於遊民和治安問題，我們將繼續致力於為企業提供安全環境，以確保商業蓬勃發展。」

此次調查問卷由印太研究中心發起、天福天仁集團蒙市分公司贊助，作為蒙市商家的代表，同時也是發起人的蒙市城中商會創會理事長陳貴東表示，此次民調 的主要目的是將民調結果報告給蒙市市府，希望能夠為施政方針提供建議。他認為，城市的永續繁榮發展離不開良好的治安，「治安的提高能夠留住更多商家，增加政府稅收，從而改善警員待遇、學校教育和公共設施等，形成良性的循環。」

南加大國際公共政策和管理研究所前教務長、同時也是印太研究中心首席顧問的尤之毅教授表示，治安一直是大家關注的重點，蒙市又是印太研究中心的成立地，因此組織學生參與了本次調查的分析，希望這次調查能夠及時反映商家的意見，呼籲大家重視治安問題。