蒙市市長：將建立社區監督機制 加強警民聯繫
針對蒙特利公園市的一項治安調查顯示，有四成商家因治安惡化正考慮搬遷；近七成商家認為警方對於犯罪的反應程度不高。商家呼籲政府加強警力，同時提供更多關於犯罪預防的教育。對此，蒙市官員表示，將加強警民聯繫，建立社區監督機制，共同促進城市治安。
對於許多商家認為警方響應度不高，蒙市市長黃泰平表示，目前蒙市約有6萬居民，在職警察約80名，雖然蒙市擁有相對充足的警力，但是警察無法做到時刻全城巡視，因此需要商家和公共場所安裝監控、攝像機，員工和居民保持警惕，隨時報告可疑情況，以便警方能夠對盜竊等事件快速反應。
他補充，在疫情期間，不少警察離職，蒙市在過去兩年中正在重組和重新雇用警員，政府會激勵新警察更好地為社區服務，同時也希望吸收更多能夠講中文等少數族裔語言的警察。事實上，蒙市一直在補充公共安全資源，去年蒙市為警局增加了額外的職位預算。此外，蒙市警局也在與周邊城市合作，對於緊急事件和重大事件，鄰近地區警方也將做出回應並出警協助。
黃泰平說，相比警察人手，目前真正缺少的是鄰里互助人員。他表示，希望能逐步恢復「鄰里守望」計畫，讓民眾與警方建立更多聯繫，從而使社區中有更多人充當警察的「眼睛」和「耳朵」，一起促進城市治安。黃泰平說，在疫情之前，蒙市約有數十個巡視街區安全的隊伍，但在疫情期間都逐個解散了。作為居民和警察之間的橋樑，巡視員們在警方與居民的溝通中扮演了重要角色，警局會為巡視人員提供培訓，並交流社區情況以及需要解決的問題，以此建立起警民之間的信任。
對於商家的訴求，黃泰平說，他鼓勵商家及時向警方報告犯罪行為，包括沒有實質損失的情況，這樣政府才能進行追蹤。蒙市定期也會舉辦與商家的交流會，黃泰平認為，建立「商家觀察機制」對商家和城市治安都非常有幫助。
目前，蒙市正在制定一項五年經濟計畫，治安將成為一項重要考量因素。黃泰平表示，「在經濟戰略計畫中，我們將考慮如何組織企業、如何提供服務並確保他們繼續安全運營，我們已經聽到許多關於遊民和治安問題，我們將繼續致力於為企業提供安全環境，以確保商業蓬勃發展。」
此次調查問卷由印太研究中心發起、天福天仁集團蒙市分公司贊助，作為蒙市商家的代表，同時也是發起人的蒙市城中商會創會理事長陳貴東表示，此次民調的主要目的是將民調結果報告給蒙市市府，希望能夠為施政方針提供建議。他認為，城市的永續繁榮發展離不開良好的治安，「治安的提高能夠留住更多商家，增加政府稅收，從而改善警員待遇、學校教育和公共設施等，形成良性的循環。」
南加大國際公共政策和管理研究所前教務長、同時也是印太研究中心首席顧問的尤之毅教授表示，治安一直是大家關注的重點，蒙市又是印太研究中心的成立地，因此組織學生參與了本次調查的分析，希望這次調查能夠及時反映商家的意見，呼籲大家重視治安問題。
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