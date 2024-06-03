調查顯示4成蒙市商家憂治安 如不改善考慮遷離

蒙市一家商家短短半年之間遭到三次盜竊，周圍許多商家也表示，類似事件並不罕見，許多店鋪都有過此經歷。（商家提供）

在犯罪率頻發的當下，治安對於一個城市的經濟發展舉足輕重。蒙特利公園市作為亞裔 占比高達60%的城市，其治安問題更是受到華人 們的高度關注。一項最新調查顯示，蒙市的治安情況引發當地企業擔憂，近四成的商家認為，如果情況不改善，將會考慮搬遷；近七成的商家認為，警方對於犯罪的反應速度並不快。

這項由印太研究中心發起的問卷調查，共訪問了蒙市城中商區153家各個類型和規模的商家，最後獲得有效問卷103份，南加大國際公共政策與管理研究所的學生根據相關數據和問卷結果，進行了調研分析。

根據聯邦調查局的犯罪數據，雖然近年來，蒙市犯罪率整體呈下降趨勢，暴力犯罪減少，但是財產犯罪率有所增加，包括汽車輛盜竊、縱火、盜竊和入室盜竊等，蒙市財產犯罪率約為每1000名居民中發生21.25起，高於洛杉磯其他城市的平均水平，同時高於全國中位數的20起。印太研究中心調查結果發現，財產犯罪率的上升對社區產生了一定影響，讓當地企業主備受壓力，有39%的企業主表示，由於治安問題尚未解決，他們正在考慮關門和搬遷。

近4成1年內遭遇犯罪

調查顯示，在受訪商家中，餐廳占比最大，為34.7%；其次是雜貨店和其他零售店鋪；高達94%的店鋪由亞裔經營，比重最高。此外，超過六成的受訪者表示，他們所經營店鋪的總體員工數量為1至2人。分析指出，小型個體店鋪通常實力偏弱，而大多數餐廳的現金存放在櫃檯，半成品或成品食品店容易被搶劫，安全指數具高風險性。

此外調查發現，超過38%的商家在過去一年內經歷了犯罪事件，其中30%的商家經歷了1至3起犯罪事件，犯罪類型主要是破壞公物、入室盜竊和搶劫。而商家對犯罪情況的認知度普遍不夠強，約85%的受訪者表示有一定了解或是不怎麼了解，僅有11%的受訪者表示很了解，且儘管絕大多數受訪者經歷或聽說過犯罪，但超過80%的受訪者表示從未嘗試參與犯罪預防或安全措施。

盼加強警力、安全教育

在執法機構對於犯罪的反應度方面，調查發現，有70%的商家認為，警方的反應度一般或者較低；有10%的商家認為，警方對犯罪完全無響應；僅有7%的調查者認為警方的反應度很高。對於政府應如何保護商家安全，31%的受訪者認為應增加警力、加強巡邏；6%的商家希望警方加快反應速度，5%的商家希望建立快速反應機制應對緊急犯罪情況，5%提到希望警方提高服務水平。綜上所述，超過47%的受訪者認為警方應做出更多努力來降低犯罪率。

鑑於破壞公物、搶劫和入室盜竊是最常見的犯罪類型，而這些犯罪通常都在下班時間或者店員的盲點區域發生，因此安裝監控和警報系統是商家普遍認為最應該增加的安全措施。對於如何降低犯罪率，75位受訪者選擇了「增加社區治安」，63位選擇「更多安全手段」，其次是及時報告可疑行為。值得注意的是，20名受訪者選擇了加強相關知識的宣傳教育，還有12%的受訪者也表示，政府應提供更多的安全教育和法律支援。

報告還提出，其他華人聚集城市例如爾灣市、亞凱迪亞 市、聖瑪利諾市等提高治安的作法值得蒙市借鑑，例如亞凱迪亞市鼓勵居民和企業安裝私人保安系統，每年花費40元獲得許可證，從而確保警察局擁有業主和警報公司的最新聯絡資訊；聖瑪利諾市則採取「房屋監視」計畫，也就是警察定期巡邏住宅，檢查門窗並監控任何未經授權的活動，每天收費5元。