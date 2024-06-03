台職棒啦啦隊訪橙僑中心 熱情共舞「葉保弟」

橙僑中心主任蕭蓓如(最後排中)、僑務委員陳啟耕(最後排右)、台美菁英協會橙縣分會前會長鄭鈺璁(最後排左)與台鋼雄鷹啦啦隊成員共舞目前最爆紅的應援舞「葉保弟」。(橙僑中心)

台鋼雄鷹啦啦隊7位成員5月29日甫成功完成洛杉磯 天使隊台灣日的開場表演，30日在天使隊台灣日活動籌劃人戴于程帶領下，拜訪橙縣 華僑文教服務中心，讓台鋼雄鷹啦啦隊成員在結束訪美演出後，加深對橙縣僑界的瞭解。當天橙僑中心主任蕭蓓如、橙縣2位新任僑務委員汪蔚興及陳啟耕熱情接待，除對台鋼雄鷹啦啦隊精彩演出，成功凝聚僑胞對台灣的支持與向心力，表達由衷感謝外，還藉此難得機會現學現演，與台鋼雄鷹啦啦隊成員共舞目前最爆紅的應援舞「葉保弟」。

在向鋼雄鷹啦啦隊成員拜師學舞前，蕭蓓如主任特別準備加州 當季最新鮮，且富含維生素C、植化素的草莓及青葡萄，慰勞台鋼雄鷹啦啦隊7位成員的演出辛勞，並為大家簡介橙僑中心的業務。

蕭蓓如表示，橙僑中心就像當地台美人社團的交流中心，各社團都會在橙僑中心舉辦活動，聯繫感情，無論是同鄉會或是新生代的僑青社團，大家在這裡交流，橙縣社團相當團結，有高度凝聚力，已經連續舉辦10餘年的台灣傳統週，自2023年開始舉辦天使隊台灣日活動，許多遠從墨西哥、外州過來的僑民相聚在橙縣。今年感謝台鋼雄鷹啦啦隊遠道而來，讓橙縣主流人士感受到台灣獨特又活潑的棒球文化，成功達成棒球啦啦隊外交。

經由溫馨熱絡的交流，主任蕭蓓如、僑務委員陳啟耕、台美菁英協會橙縣分會前會長鄭鈺璁與台鋼雄鷹啦啦隊的熱情共舞，以及僑務委員汪蔚興以墨式燒烤舉辦的「洛杉磯天使隊台灣日慶功宴」，為這次難得的會面寫下歡樂又難忘的篇章。