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待售屋遭非法「鐘點出租」 泳池赫見陌生人曬太陽

編譯陳盈霖／綜合報導
退休的圖恩夫妻位於灣區的住宅後院泳池，遭不法人員在Swimply上非法出租。（NBC 4電視台畫面）
退休的圖恩夫妻位於灣區的住宅後院泳池，遭不法人員在Swimply上非法出租。（NBC 4電視台畫面）

洛杉磯NBC 4電視台報導，退休夫妻亞瑞克和卡塔琳圖恩（Eric & Katalin Thune）近期退休搬到聖塔芭芭拉（Santa Barbara），將他們位於北加州獨立屋掛牌出售，然竟發現自家後院泳池，遭人非法「鐘點出租」。

亞瑞克說，「我收到泳池工作人員簡訊詢問『你知道有人在你家泳池嗎？』透過監控攝影機，亞瑞克發現有一家人在他家泳池曬太陽。「這真是太瘋狂了，這應該是違法吧？這是自家產業，你不會希望陌生人出現在後院」他說。

圖恩的泳池工作人員打電話給這家人。他們告訴圖恩「他們是透過Swimply租用他家後院泳池的。該網站提供按小時租用私人後院業務。」工作人員說，對方表示「你的泳池列在租用名單上」圖恩說「不，我沒有，對方是非法入侵，需要離開，否則我就報警。」

然而圖恩發現，他的泳池的確被列在Swimply待租名單上，然而他並未這麼做，很顯然，詐騙者從房地產網站上盜取他家泳池圖片放上Swimply，以每小時46元出租。圖恩很震驚，「怎麼會有人在並未核實確實擁有該房產的情況下，自行發布房源訊息？」

NBC 4詢問Swimply，答案是「公司並未確認列出房源者是否擁有該房產。」該公司表示，通常某人發布房源後，該房源並不會馬上被公開在網站上，公司會先用詐欺檢測查詢是否為虛假房源，若是的話，該房源會在24至48小時內刪除。然圖恩的房源並沒有因此被刪除，直到他聯繫NBC電視台後才予以刪除。

NBC I-Team調查小組對此進行測試，他們用灣區一位NBC高管家製作泳池出租訊息發佈於Swimply上，但發現該高管家泳池出租訊息持續放置於網站上數周。

Swimply稱，公司因「業務量急速上漲，以致出現詐欺漏洞，這些虛假房源極為罕見，他們也會致力抓住詐欺者，也添加額外安全措施，如增加一個按鈕，讓用戶標註可疑房源等。」

圖恩提醒房主，特別是正出售房屋，房產空置時間較長的屋主最好注意這一點，並從Zillow、Redfin、Trulia等網站刪除自家照片。

退休的圖恩夫妻位於灣區的住宅後院泳池，遭不法人員在Swimply上非法出租。（N...
退休的圖恩夫妻位於灣區的住宅後院泳池，遭不法人員在Swimply上非法出租。（NBC 4電視台畫面）

詐欺 退休 加州

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