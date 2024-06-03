保留白卡針灸 參眾兩會點頭

美國中醫公會、金山東北醫療中心等50位針灸師、學生和病人，最近參加州府參眾兩院預算委員會聽證會，反對加州預算削減白卡Medi-Cal中的針灸醫療福利。圖為會前和州議員楊馳馬溝通。（受訪者供圖）

美國中醫公會、金山東北醫療中心等50位針灸師、學生和病人，最近參加州 府參眾兩會 預算 委員會聽證會，反對加州預算削減白卡 Medi-Cal中的針灸醫療福利。美國中醫公會說，州議會參眾兩會已達成協議保留白卡的針灸項目，還有待州長紐森6月15日簽字一錘定音。

加州政府財政赤字，入不敷出，近日州長削減2024到2025年政府預算中的白卡福利，其中就包括針灸。自1975年針灸在加州合法化後，1978年就成為低收入人群的受益項目。因2009年金融危機，針灸連同牙醫、配眼鏡等一併削減，但經美國中醫公會努力爭取，2016年又再次恢復。

美國中醫公會書記長沈華舒表示，針灸作為一種安全、有效、價格性能比高的自然療法，頗受民眾的喜歡，在龐大的加州財政預算中只占微不足道的部分。加州2024到2025年總預算的一般支出是2009億7400萬元，而白卡的針灸預算只有540萬元，占0.0027%，受益者卻達1520萬人，是一個收益廣、成本低的項目。為維護弱勢群體的健康福利權益和業界權益，美國中醫公會與加州其他針灸團體、學校表示強烈反對刪減白卡的針灸支付，並馬上行動，進行緊急的政治運作。多次與州議員羅達倫（Evan Low）、威善高（Scott Wiener）、李天明（Alex Lee）等舉行緊急會議，發動針灸界和民眾簽署反對信給州長紐森。

美國中醫公會與東北醫療中心率先牽頭號召業界人士，積極參加2024年5月30在州府舉行的參眾兩院預算委員會聽證會。近50名針灸師、學生和病人，放棄工作和休息時間一大早就集中在聽證會附近，有的還驅車七到八個小時，從南加趕來。各界先與州議員威善高、丁右立、楊馳馬（Matt Haney）見面溝通。

美國中醫公會會長薛初龍、政治行動委員會副主席楊磊、東北醫療中心的Jessica等均發言。聽證會開始後，無論是針灸業界人士，還是病人，都就自身的體驗進行發言，希望政府能保留白卡中的針灸福利。

據悉州議會參眾兩會已達成協議保留白卡的針灸項目，有待州長6月15日簽字敲定。