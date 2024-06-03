好市多消費 信用卡遭連刷17次

顧客在好市多消費300多元，信用卡連刷17次，總金額超過5200元。（AZ Family）

在好市多 （Costco）連鎖超市消費，因其品質保證，同時來者不拒的退貨政策非常友善，向來給人安心的感受；但一名顧客反映，最近在好市多消費300多元，信用卡 竟被重複連刷17次，總金額超過5200元。更讓人意外的是，事發至今已有一個多月，好市多仍沒解決這筆錯誤帳單。

根據AZ Family等多家媒體報導，亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）一名女性消費者Ashton Weinberger，上個月去當地一家好市多購物，奇怪的事情緊接著發生。Weinberger的花旗銀行信用卡（Citi credit card）當時顯示消費308.35元，但她一直收到銀行短信提醒，同樣的費用不斷發生。當事人最初認為，是短信延誤，導致重複發送；但她沒想到，這筆308.35元的費用，竟在帳戶上出現17次，總計高達5241.95元。

發生這樣的事情，讓這個家庭非常震驚。Weinberger表示，她和丈夫正在對鳳凰城的家進行大規模翻修，起居室和廚房已被拆除，翻修工作正在進行中，這筆意外帳單，無疑給他們增加財務壓力。「我們裝修房子的預算非常緊，突然讓我們支付5000多元的額外帳單，壓力非常大。」

事發後，Weinberger向好市多投訴，但她表示，這個錯誤至今沒有得到糾正。根據當事人說法，她返回好市多商家，並向工作人員出示帳單明細，對方表示會進行調查，但多日過去，始終沒有收到任何回覆。「我一直打電話給信用卡公司，再打電話給好市多，再次回到好市多店內與工作人員交涉」。Weinberger指出，沒有人告訴她關於這些帳單的解決方案，沒有人回覆相關資訊。

媒體聯繫好市多詢問這起事件， 工作人員解釋，該公司目前正在努力解決相關事宜。距離當事人信用卡被連刷17次，至今已有一個多月，這筆5000多元的費用還沒有消除，仍然在消費者帳單上。

據悉，在好市多消費被重覆、錯誤刷卡，類似遭遇並非單一事件。多名X平台（前稱Twitter）用戶聲稱，2023年至2024年期間，他們在好市多購買的商品被雙重收費。有消費者指出，曾在店裡購買一個價值15元烤盤，回到家查看帳單，卻發現烤盤連續支付兩次、共30元，後來只能回店申請退款。這名消費者回憶事發經過，猜測是自助結帳時重複掃描商品導致。

洛杉磯縣一名華人 顧客回憶曾去好市多購物，並沒有購買某件商品，但收據上卻出現一筆額外費用。該華人表示，當時根本沒有注意，離店時工作人員按例檢查收據才發現問題，「他們查看收據顯示的商品件數，再核對購物車內的商品數量，發現不對，核實後很快就給我退款。」