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黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

洛城新語╱房價漲越高 青年躺越平

洛城新語

加州房價近十多年來持續走高，不僅疫情、高利率沒能將其擊垮，部分房屋甚至發生知名凶案，也能賣出百萬高價。房價堅挺一方面對經濟有利，另一方面卻可能使青年失去奮鬥動力。中國始於2020年的青年「躺平」文化，就與當地高房價密切相關。

加州房價高昂，幾個極端案例可見一斑。矽谷殺妻凶宅，上市九天售出，成交價超230萬元，比掛牌價高20萬。南加爾灣三屍躺一年凶宅，去年底以近200萬元成交。南加鑽石吧弒母屠弟案凶宅，去年11月賣出超百萬元。時間再往前推，還有羅蘭岡雙屍凶宅，2021年被現金買家加價3萬元搶購，最終賣出近60萬元。

或許部分買家不避諱，是這些凶宅仍能賣出高價的重要原因；但其成交速度之快，以及動輒百萬元的售價，想必仍讓許多加州年輕人看了咋舌。「台灣經營之神」王永慶之子、全美塑膠管之王、JM Eagle執行長王文祥在接受本報專訪時，就曾坦言現在加州等地的年輕人生活不易，相比他以及他父親那一代人，想要賺到足夠的錢買房子很難。

青年買房難的問題，在太平洋彼岸的中國，過去近20年一直存在。雖然中國房市近期陷入泡沫破裂危機，但北京、上海、深圳、廣州等大城市的房屋價格降幅，仍未達到讓大量年輕人買的起房的程度。在高不可攀的房價刺激下，中國青年群體中「躺平」文化盛行。

許多中國青年認為，無論如何努力工作，也無法在大城市買房安家。與其沒有希望的「辛苦」奮鬥，不如無欲無求的「躺平」舒服；並因此衍生出不買車、不買房、不談戀愛、不結婚、維持活下去即可的低消費水平等現象。社會經濟發展，受此負面影響較大。

為扭轉這股「歪風」，中國官方屢次下場；不僅新華社等官媒發文激勵年輕人不要躺平，豆瓣、百度貼吧等社群小組，亦封禁躺平相關內容。不過在沉重現實面前，官方的努力效果有限；截止目前，躺平仍在許多中國大城市隨處可見。

而中國當下的困境，確有可能成為加州、乃至整個美國的未來。激勵諸多世代奮鬥的「美國夢」，其中重要一條就是擁有房產；倘若經過努力，夢想仍是遙不可及，試問我們要拿什麼來激勵下個世代的美國人上進。

自疫情以來，在全美職場盛行的「安靜離職」（quiet quitting）現象，就有「躺平」文化的端倪。安靜離職不是真的離職，是指僱員只完成最低限度工作，不投入額外心力。造成這種「得過且過」現象的重要原因之一，就是高通膨下，青年僱員對薪資的普遍不滿。

針對當代加州青年在大城市生活遠比過去艱苦的困難，王文祥曾以他的抗癌經歷，激勵不要放棄。不過抗癌成功，除自身努力外，也需靠外力。面對高房價困境，除加州青年自身堅持，要想不受躺平文化侵蝕，政府也應多努力。

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