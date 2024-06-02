美西黃埔親友會 美西軍號響起 33黃埔後代獲表彰

33名獲得表彰的黃埔後代上台，為他們的父輩點燃蠟燭，向父輩致敬。（記者楊青／攝影）

美西中華民國 黃埔親友聯誼會慶祝中華民國陸軍官校建校100周年紀念活動，1日在洛僑文教中心盛大舉辦，來自南加州 以及全國各地的黃埔親友匯集一堂，吹響軍號，高唱校歌，緬懷先輩偉績，並表彰33位黃埔後代。

美軍代表（左三）向中華民國陸軍官校南加州會長陳百齊等頒贈美軍簽名匾，重溫美軍和國軍並肩戰鬥友誼。（記者楊青／攝影）

紀念活動上，美軍代表向中華民國陸軍官校南加 州會長陳百齊等頒贈美軍簽名匾，重溫美軍和國軍並肩戰鬥友誼。

慶祝中華民國陸軍官校黃埔建校100周年紀念活動，現場座無虛席。（記者楊青／攝影）

洛僑中心大禮堂1日下午座無虛席，來自南加州、紐約、芝加哥和拉斯維加斯等地的黃埔親友共襄盛舉，超過120分鐘的活動高潮迭起。

慶祝中華民國陸軍官校黃埔建校100周年紀念活動，中華旗隊向先烈致敬。（記者楊青／攝影）

33名獲得表彰的黃埔後代上台為父輩點燃蠟燭，向父輩致敬。他們表示，黃埔百年，正是中華民國的血淚史，父輩雖已化作時光永恆，但夜空裡的群星，依然引領中華民國走正確的方向。

美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們向父輩致敬。（記者楊青／攝影）

美西中華民國黃埔親友聯誼會理事長王竹青致辭表示，慶祝黃埔建校100周年，再現黃埔精神。民國13年，中山先生創立黃埔軍校，黃埔大門上書「升官發財前往他處，貪生怕死不入此門」，就是基本的黃埔精神，愛國、愛民、為主義和思想而奮鬥不息。

王竹青表示，無論中華民國或中華人民共和國，很多名將都是黃埔校友，足見黃埔軍校教育成功，黃埔精神至今依然閃耀。今天中華民國在台澎金馬，也正是依靠年輕一代的黃埔校友，繼續保護海峽兩岸平安。

美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們向父輩致敬。（記者楊青／攝影）

美西中華民國黃埔親友聯誼會會長謝傳佐特別感謝南加州20個社團的參與和歌唱表演，同時還有大型的中華民國抗戰史郵票紀念展。

美西黃埔親友聯誼會的花木蘭們以歌唱黃埔校歌向父輩致敬。（記者楊青／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、僑教中心主任陳敏永、聯邦眾議員趙美心、中華會館主席李金生以及聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳等出席紀念活動。

黃埔六期校友王南屏的女兒王敏（右）撰寫書法緬懷父輩。（記者楊青／攝影）

張正育致辭表示，黃埔的校史和中華民國立國建國、甚至發展的歷史息息相關。他特別代表中華民國政府感謝黃埔校友先輩，以及黃埔軍校家屬們一直支持中華民國，相信在黃埔校友和親友支持下，中華民國繼續茁壯發展。

紀念活動由林慧懿、羅再陵主持，中華旗隊協辦，南加州20多個團體先後登台演唱了愛國歌曲。