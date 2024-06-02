八年抗戰菸卡畫史展覽 再現八年抗戰榮光

王崝華和王靖華兄弟收藏的八年抗戰菸卡。（記者楊青／攝影）

配合南加 州黃埔軍校建校100周年大慶，洛杉磯 榮光會1日在僑教文化中心舉辦「八年抗戰菸卡畫史」展覽，南加黃埔後代貢獻超過76年的珍藏，別開生面再現八年抗戰各大節點的歷史畫面。這項展覽2日繼續在洛杉磯僑教中心展出。

王崝和王靖華兄弟收藏的八年抗戰菸卡。（記者楊青／攝影）

展出的抗戰菸卡由王崝華和王靖華兄弟收藏。王崝華表示，在黃埔建校100周年之際，他和弟弟以超過四分之三世紀的珍藏展出，來紀念先父王延憙將軍115年誕辰。

王崝華和王靖華兄弟收藏的八年抗戰菸卡。（記者楊青／攝影）

王崝華表示，菸卡現在僅存於收藏家的手中，形同古玩，成為當時年代的歷史旁證。

菸卡是一張附在香菸中的硬紙畫卡，其面積大小與一包香菸相當，正面是圖畫，有單色和彩色的，背面是文字敘述，但其內容各不相同，有紅樓夢、水滸、三國志人物，或兵器、藝術等主題。菸草公司有獎勵制度，收集滿一整套，或若干數量的菸卡，可以得到獎品，大到腳踏車，小到派克金筆等。

王崝華和王靖華兄弟收藏的八年抗戰菸卡。（記者楊青／攝影）

王崝華說，抗戰菸卡是自1945年抗戰勝利後上海裕華菸草公司紅士牌香菸的附贈物，其畫面都是八年抗戰的重要史跡，一則教育同胞，政府領導軍民贏得抗戰勝利的歷史，再則消毒汪偽政府在淪陷區的「漢奸菸卡」製造中日和平假象。

王崝華和王靖華兄弟收藏的八年抗戰菸卡。（記者楊青／攝影）

王崝華說，父親王延憙將軍1933年畢業於南京陸軍官校八期。他回憶，抗戰期間父親一直在前線帶兵打仗，他和母親和弟弟住在四川後方，當時飽受日軍轟炸之苦。日本投降後，他到漢口念初中，當時，集郵和集菸卡是很多少年人的時尚，他和弟弟都是愛好者，尤其得到先父作戰有關的菸卡，特別有成就感。

洛杉磯榮光會聯誼會2014年理事長王崝華（中）在南加州紀念黃埔建校100周年活動上登台演唱愛國歌曲。（記者楊青／攝影）

王崝華說，抗戰菸卡一共80張，他和弟弟收集到64張，其中大多記載重要事件，如殉國將領、廬山會議、開羅會議等，都是民間耳熟能詳的時事。

王崝華和王靖華兄弟收藏的八年抗戰菸卡。（記者楊青／攝影）

他表示，這些收藏已超過76年，成為民間的稀有物，在中國大陸，曾經有一些抗戰菸卡收藏家，但文化大革命中，被認為不符合共產黨的抗戰歷史而被銷毀，所以他和弟弟的這些收藏更顯珍貴，希望未來可以提供給歷史博物館長期展出，以史為鑒。