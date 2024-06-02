部分商品比雜貨店便宜 Trader Joe's將在南加增設8店

Trader Joe's將在南加州開設8家新店。（取自KTLA 5）

巴沙迪那星報報導，受消費者喜愛的Trader Joe's 在零售店一片關門聲浪中異軍突起，這家總部位於蒙羅維亞（Monrovia）的零售店，將在南加州增設8間，全美增設16間店。

Trader Joe's公關經理羅德（Nakia Rohde）日前於電子郵件中表示，目前「尚無具體開業時間。」

橙縣將在蘭德拉牧場（Ladera Ranch）一家前身為史泰博（Staples）辦公用品店原址開設新店，也是Mercantile East購物中心一部分。聽聞這個空間將由Trader Joe's進駐，臉書社群盡是一片歡迎聲浪。該購物中心有許多空置空間，包括先前的狄克體育用品店（Dick's Sporting Goods）也已關閉。網友Beth Probeus在臉書發文道，「這個可憐的購物中心，需要一些商人魔法。」

內陸帝王縣（Inland Empire）將在穆列塔（Murrieta）一家前身為OfficeMax原址開新店。洛縣 將在四個城市開設四家Trader Joe's，其中一家位於南巴沙迪那（South Pasadena）已關閉Vons原址。聖地牙哥 縣也將增加兩家店。

這些新店的地址如下：橙縣蘭德拉牧場27542 Antonio Parkway、穆列塔40388 Murrieta Hot Springs Road。洛縣南巴沙迪那1129 Fair Oaks Ave.、休曼橡林（Sherman Oaks）14130 Riverside Drive、北嶺9224 Reseda Blvd.、聖塔克拉莉塔（Santa Clarita）19037 Golden Valley Road。聖地牙哥縣波威（Poway）13644 Poway Road，與桑蒂（Santee）9680 Mission Gorge Road。

Trader Joe's以其獨特品牌提供優惠價格，目前全美42個州和華府共有549家店，某些商品（農產品、穀類、油和堅果）價格比傳統雜貨店便宜。每年粉絲提名的顧客選擇獎（Customer's Choice Awards）有橙汁雞（Mandarin orange chicken）、黑巧克力花生醬、辣薯片等。