部分商品比雜貨店便宜 Trader Joe's將在南加增設8店
巴沙迪那星報報導，受消費者喜愛的Trader Joe's在零售店一片關門聲浪中異軍突起，這家總部位於蒙羅維亞（Monrovia）的零售店，將在南加州增設8間，全美增設16間店。
Trader Joe's公關經理羅德（Nakia Rohde）日前於電子郵件中表示，目前「尚無具體開業時間。」
橙縣將在蘭德拉牧場（Ladera Ranch）一家前身為史泰博（Staples）辦公用品店原址開設新店，也是Mercantile East購物中心一部分。聽聞這個空間將由Trader Joe's進駐，臉書社群盡是一片歡迎聲浪。該購物中心有許多空置空間，包括先前的狄克體育用品店（Dick's Sporting Goods）也已關閉。網友Beth Probeus在臉書發文道，「這個可憐的購物中心，需要一些商人魔法。」
內陸帝王縣（Inland Empire）將在穆列塔（Murrieta）一家前身為OfficeMax原址開新店。洛縣將在四個城市開設四家Trader Joe's，其中一家位於南巴沙迪那（South Pasadena）已關閉Vons原址。聖地牙哥縣也將增加兩家店。
這些新店的地址如下：橙縣蘭德拉牧場27542 Antonio Parkway、穆列塔40388 Murrieta Hot Springs Road。洛縣南巴沙迪那1129 Fair Oaks Ave.、休曼橡林（Sherman Oaks）14130 Riverside Drive、北嶺9224 Reseda Blvd.、聖塔克拉莉塔（Santa Clarita）19037 Golden Valley Road。聖地牙哥縣波威（Poway）13644 Poway Road，與桑蒂（Santee）9680 Mission Gorge Road。
Trader Joe's以其獨特品牌提供優惠價格，目前全美42個州和華府共有549家店，某些商品（農產品、穀類、油和堅果）價格比傳統雜貨店便宜。每年粉絲提名的顧客選擇獎（Customer's Choice Awards）有橙汁雞（Mandarin orange chicken）、黑巧克力花生醬、辣薯片等。
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