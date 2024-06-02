郵差遭狗襲擊 洛杉磯去年排第一

去年全美郵務人員發生涉及狗襲擊事件增加至5800多起，其中以加州、洛杉磯最多。（美國郵政局）

根據美國郵政 局（USPS），去年涉及狗襲擊郵政服務人員事件增加至5800多起，襲擊次數最多的州與城市，分別是加州 與洛杉磯 。6月2日至9日是2024年全國狗咬傷患意識運動（National Dog Bite Awareness Campaign）周，相關單位推動狗主人如何確保郵政服務員工工作安全相關意識。

根據美國郵局數據，2023年加州遭狗襲擊次數為727起，2022年為675，其餘排名前十名的州，還包括德州、俄亥俄、賓州等。

全美30個大城市中，2023年洛杉磯郵政人員遭狗襲擊次數最多（65起），第六名為聖地牙哥（41起），其他如沙加緬度（26起）、舊金山（19起）和長堤（19起）等加州城市也名列其中。

根據保險資訊研究所（Insurance Information Institute）最新數據，每次因狗咬傷索賠的平均費用為6萬4555元，當郵政人員受傷，狗主人可能需承擔醫療費用、工資損失、制服更換費用等。

美國郵政局指出，大多數人們都清楚郵政人員每日投遞信件大致時間，建議郵差來臨時，狗主人可將狗放在屋內、柵欄後方，遠離大門或栓好狗鍊等。狗主人也要提醒孩子不要直接從郵務人員處領取郵件，因狗可能會將郵政人員視為對孩子的威脅。

此外，民眾可透過電腦、平板電腦或手機app使用免費的USPS服務Information Delivery，預覽將收到的郵件或包裹與抵達時間。該服務自2017年推出以來，已有超過5200萬客戶註冊。