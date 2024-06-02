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狗咬人 主人恐賠到傾家蕩產

記者王若然╱洛杉磯縣報導
狗主人對狗狗有重大責任。（Pexels）
狗主人對狗狗有重大責任。（Pexels）

狗狗是人類的好朋友，是眾多家庭精神依靠。在美國，對管理好狗狗，狗主人有不可推卸責任。加州法律明確規定狗主人應承受的責任。有律師表示，如果發生狗傷人事件，狗主人需要承擔的賠償，甚至大過車禍。

南加律師鄧洪介紹，如果發生狗咬人事件，狗主人不但要支付受害人醫藥費，還可能要支付精神損失費。這樣一來，賠償甚至可能大過一場車禍。特別是當狗狗咬人的臉或脖子，對方很可能以精神損傷提告。

鄧洪說，對狗咬人事件的法律規定，越來越嚴格。之前，在很多州有「one free bite」的原則，即第一次「犯案」的狗，不會被制裁；但是近幾年，包括加州在內的數州，都取消這一原則，不管狗是否為初犯，狗和主人都要接受懲罰。

鄧洪說，前幾年有一對律師夫婦，在毒販客戶入獄後，收養這名客戶的狗。這是一隻看門狗，並非寵物狗。有次夫婦兩人在遛狗期間，這隻狗突然襲擊路人，將路人咬死。最後，這對律師夫婦不僅面臨巨額賠償，還得入獄。

家住格蘭岱（Glendale）的華人楊女士，也有類似驚險經歷。有次朋友出差，將狗送至楊女士家中看養。有次楊女士將這隻狗放在院子中，沒有拴繩子。一個不注意，狗跑出了院子，不見蹤影。楊女士十分驚慌，生怕狗出去傷人。緊張地搜尋半天，終於找到這隻狗，所幸沒有亂咬人。

除了看好自家狗不傷人，狗主人也有責任照顧好狗。鄧洪說，狗主人傷狗或因疏忽造成狗死亡，可能被提起刑事訴訟。鄧洪律師事務所近日接手的案子中，有華人留學生在假期回國，將狗獨自留在屋內數日。狗狗不斷地吠叫引起鄰居注意並報警。警方趕到，發現狗遭遇飢餓，最後檢方以虐待動物罪，向這名留學生提起刑事訴訟。鄧洪說，民眾應該引以為誡，將狗獨自留在車內等行為，也屬於虐狗。

外出遛狗，一定要牽繩。（Pexels）
外出遛狗，一定要牽繩。（Pexels）

加州 刑事訴訟 華人

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