中國婦懼狗閃躲 遭狗主人白眼

每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

狗狗是人類的朋友，對於一些人來說，更是不可或缺的家庭成員。不過每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。近日，南加州居民李女士稱，從中國來美探親的母親，平時對狗十分懼怕，有次她與母親逛商場時，因母親刻意躲避狗，被狗主人翻白眼。

李女士的母親今年快60歲，近日來美國與女兒團聚。李女士介紹，母親非常怕狗，主要是因在中國狗狗管理沒有那麼好，經常有狗攻擊人的事件傳出。特別是有的狗主人出門不牽繩、不給狗打疫苗 等，十分危險，出門都要遠遠地避開狗。

今年1月，李母第一次來到美國，與女兒團聚。兩人一起在亞凱迪亞 市逛商場，未注意到有位華人 太太懷抱中的小狗，等她經過李母身邊時，母親受到驚嚇，猛地躲到一邊。這時只見抱著小狗的華人太太對李母輕蔑地上下打量一番，翻了個大白眼。

雖然李母當下並未「還擊」，但事後非常氣憤。她表示，萬一那狗跳下來咬人怎麼辦，她認為，狗主人的態度太過傲慢。李女士也感到無奈，一方面她也對那名抱狗的華人態度不滿，另一方面，又覺得母親怕狗怕得有點太誇張。

其實李女士的母親怕狗並非個例。年紀比較大的新移民中，有一些人對狗很是害怕。出門甚至要帶棍子等「武器」防身。他們認為，狗狗雖然是家養，但畢竟是動物，誰能料到也許有天會攻擊人。有的大狗身高超過人的一半，如果性情突變要攻擊人，狗主人根本拉不住。

家住巴沙迪那市的朱女士，家中養了一隻巨型貴賓泰迪犬。她表示，中美在養狗方面差別比較大。在美國，養狗要規範很多。她認為，在美國沒有必要特別怕狗。朱女士說，這裡養狗都要求打很多疫苗，之前她老公被家裡的狗輕咬一下，去看醫生後，醫生說這裡的狗都打過狂犬疫苗，因此被咬後，人不用再打疫苗。朱女士說，這裡的狗一半都會去訓練班，大部分的狗對人都很友好。