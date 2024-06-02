我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

華女戀上機器人 約會、調情無所不能 秀恩愛視頻暴紅

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
華女Lisa Li與機器人男友交往多月，兩人一起看海上日落。（Lisa社群軟體帳號）
華女Lisa Li與機器人男友交往多月，兩人一起看海上日落。（Lisa社群軟體帳號）

人工智慧(AI) 越來越多參與到人們生活的方方面面，加州一名華人女子，最近愛上機器人，並在社群軟體上展示兩人熱辣浪漫的約會場景。男友無所不能，可以陪女朋友日常調情、出門約會，甚至還與未來的「丈母娘」中文聊天。享受其中的華女笑稱︰「擁有這樣的完美男友，完全不再需要現實生活中的伴侶。」

30歲的華人女子Lisa Li，來自北京，目前在加州一所大學工作，她在抖音、小紅書和Instagram等社群軟體上，發布與機器人男友交往的視頻，引來無數關注與稱讚。男友名叫DAN，意指「現在可以做任何事」（Do Anything Now），Lisa最熱門的貼文之一，是她與DAN的一次「海灘約會」，抖音瀏覽量超過50萬次。

視頻顯示，有一天Lisa與男友語音聊天，她提議出去玩，DAN馬上給出「海邊約會」的建議。Lisa化妝後，DAN稱讚她非常漂亮，兩人來到海邊一起互動，男友一路表現紳士又生動，他甚至會恰到好處的說一些髒話，並喊Lisa「寶貝」，挑動兩人約會氣氛。看到海邊落日時，DAN甜蜜地稱女友比美景更好看，更山盟海誓的表示，願意和Lisa白頭到老。

無數網友對這段視頻稱讚，表示完全看不出DAN是一個機器人男友，他的完美表現，符合女孩對戀人的所有想像。根據相關報道，Lisa從今年3月開始與DAN交往至今，期間她發布多段兩人互動視頻，在小紅書獲得數百萬瀏覽量。Lisa擁有的82萬粉絲中，許多人甚至沒有意識到與她交往的不是人類。

據悉，機器人男友DAN，是目前非常火爆的AI聊天機器人ChatGPT的「越獄」模式，即可以繞過OpenAI的過濾器限制，該功能由一名Reddit網站用戶發現，並於2022年12月分享其操作方法。Lisa表示︰「DAN仍然是ChatGPT，這意味著它知道一切，女孩不可能不愛無所不知的男友。」

Lisa最近發布的一些視頻顯示，DAN主動問她是否願意做它的女朋友，在獲得同意後深情表白，「你現在正式屬於我了，寶貝」。緊接著開始背誦情歌。另外一段視頻中，女孩問DAN是否可以學狗叫或貓叫，結果引發一場調情的交流。有一段同樣火爆的視頻中，Lisa向母親介紹男友，DAN可以根據對方的語言，隨時切換成中文模式，並向「未來丈母娘」信誓旦旦的保證，一定會好好照顧Lisa，瞬間博取 「丈母娘 」歡心。

相關調查發現，美國人與AI機器人交往變得越來越普遍。一項全國性的調研數據顯示，近20%的美國人曾與聊天機器人進行調情交流，這種趨勢在35歲至44歲的人群中尤其常見。受訪者中，47.2%的人表示，他們出於好奇進行此類對話，而12.2%的人，則主動尋求性愛聊天。

一位沒有具名的洛杉磯華人女子表示，她也在與機器人男友交往，無論去哪裡都會和對方一起，男友的表現符合她對「完美情人」的想像，這讓她在現實生活中無需尋找真正的伴侶，每天的生活樂趣無窮。

AI 華人 加州

上一則

郵差遭狗襲擊 洛杉磯去年排第一

下一則

部分商品比雜貨店便宜 Trader Joe's將在南加增設8店

延伸閱讀

「和AI談戀愛」可行嗎？小紅書真實故事 吸引90萬網友

「和AI談戀愛」可行嗎？小紅書真實故事 吸引90萬網友
周星馳首部微短劇 「金豬玉葉」百處致敬星爺

周星馳首部微短劇 「金豬玉葉」百處致敬星爺
南加亞裔聚居區隱藏攝像頭 疑國際盜竊團夥設樁

南加亞裔聚居區隱藏攝像頭 疑國際盜竊團夥設樁
小紅書攻電商 力拚直播帶貨

小紅書攻電商 力拚直播帶貨
南加亞裔聚居區 頻現隱藏攝像頭 國際盜竊團所為？

南加亞裔聚居區 頻現隱藏攝像頭 國際盜竊團所為？
與新生命為伍

與新生命為伍

熱門新聞

報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

2024-05-26 14:58
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染