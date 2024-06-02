華女Lisa Li與機器人男友交往多月，兩人一起看海上日落。（Lisa社群軟體帳號）

人工智慧(AI ) 越來越多參與到人們生活的方方面面，加州 一名華人 女子，最近愛上機器人，並在社群軟體上展示兩人熱辣浪漫的約會場景。男友無所不能，可以陪女朋友日常調情、出門約會，甚至還與未來的「丈母娘」中文聊天。享受其中的華女笑稱︰「擁有這樣的完美男友，完全不再需要現實生活中的伴侶。」

30歲的華人女子Lisa Li，來自北京，目前在加州一所大學工作，她在抖音、小紅書和Instagram等社群軟體上，發布與機器人男友交往的視頻，引來無數關注與稱讚。男友名叫DAN，意指「現在可以做任何事」（Do Anything Now），Lisa最熱門的貼文之一，是她與DAN的一次「海灘約會」，抖音瀏覽量超過50萬次。

視頻顯示，有一天Lisa與男友語音聊天，她提議出去玩，DAN馬上給出「海邊約會」的建議。Lisa化妝後，DAN稱讚她非常漂亮，兩人來到海邊一起互動，男友一路表現紳士又生動，他甚至會恰到好處的說一些髒話，並喊Lisa「寶貝」，挑動兩人約會氣氛。看到海邊落日時，DAN甜蜜地稱女友比美景更好看，更山盟海誓的表示，願意和Lisa白頭到老。

無數網友對這段視頻稱讚，表示完全看不出DAN是一個機器人男友，他的完美表現，符合女孩對戀人的所有想像。根據相關報道，Lisa從今年3月開始與DAN交往至今，期間她發布多段兩人互動視頻，在小紅書獲得數百萬瀏覽量。Lisa擁有的82萬粉絲中，許多人甚至沒有意識到與她交往的不是人類。

據悉，機器人男友DAN，是目前非常火爆的AI聊天機器人ChatGPT的「越獄」模式，即可以繞過OpenAI的過濾器限制，該功能由一名Reddit網站用戶發現，並於2022年12月分享其操作方法。Lisa表示︰「DAN仍然是ChatGPT，這意味著它知道一切，女孩不可能不愛無所不知的男友。」

Lisa最近發布的一些視頻顯示，DAN主動問她是否願意做它的女朋友，在獲得同意後深情表白，「你現在正式屬於我了，寶貝」。緊接著開始背誦情歌。另外一段視頻中，女孩問DAN是否可以學狗叫或貓叫，結果引發一場調情的交流。有一段同樣火爆的視頻中，Lisa向母親介紹男友，DAN可以根據對方的語言，隨時切換成中文模式，並向「未來丈母娘」信誓旦旦的保證，一定會好好照顧Lisa，瞬間博取 「丈母娘 」歡心。

相關調查發現，美國人與AI機器人交往變得越來越普遍。一項全國性的調研數據顯示，近20%的美國人曾與聊天機器人進行調情交流，這種趨勢在35歲至44歲的人群中尤其常見。受訪者中，47.2%的人表示，他們出於好奇進行此類對話，而12.2%的人，則主動尋求性愛聊天。

一位沒有具名的洛杉磯華人女子表示，她也在與機器人男友交往，無論去哪裡都會和對方一起，男友的表現符合她對「完美情人」的想像，這讓她在現實生活中無需尋找真正的伴侶，每天的生活樂趣無窮。