反仇亞宣導有成 亞裔青年中心表彰合作者

頒獎嘉賓與部分獲獎者合影。（記者沈瑋／攝影）

亞裔 青少年中心（Asian Youth Center，簡稱AYC）日前在聖蓋博 市舉辦第二屆亞太裔傳統月慶典暨頒獎典禮，表彰AYC停止仇恨指導委員會、多元文化藝術展合作單位以及「無意識偏見課程青年領袖培訓計畫」。聖蓋博市市長吳程遠（Johny Wu）、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉（Tony Ding）等出席並為獲獎單位及個人頒發榮譽狀。

AYC執行長傅美雪(右起)、市議員丁言愉、副市長Denise Menchaca、市長吳程遠以及獲獎高中生Luke Wu。（記者沈瑋／攝影）

AYC於2021年發起了「停止仇恨專案」（Stop Hate Program），幫助解決種族主義、仇外騷擾、和對弱勢群體的歧視 行為。AYC執行長傅美雪（Michelle Freridge）介紹，前兩年該中心專注於反亞裔仇恨犯罪，提供了有關反歧視偏見和旁觀者干預的課程、安全和自衛培訓以及仇恨犯罪報告。兩個新項目──「多元文化藝術展」以及「無意識偏見與盟友培訓課程」（Unconscious Bias and Allyship Training），由團隊於2023年開始執行。

多元文化藝術展致力於讓參與者從各地文化藝術和傳統玩樂遊戲中，認識各種不同文化，旨在促進社區多元化及共融。合作單位包括了洛杉磯土耳其裔美國人協會、聖蓋博市民公平、機會和關係委員會、API RISE等，合作的藝術家有糖畫藝術家程蕊以及面塑藝術家時振山。

傅美雪也大力稱讚了參與「無意識偏見課程青年領袖培訓計畫」的高中生領袖。