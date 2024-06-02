亞裔月專場展演 中華舞團「舞動南加」

「舞動南加」專場幼兒演出。（主辦單位）

「舞動南加 ─絢麗多元舞蹈專場」（The Tale of CDCSC: A Celebration of Heritage）近日在爾灣 巴克萊大劇院落幕，南加中華舞團展演的民族民俗舞及精品舞蹈，為民眾帶來了一場傳統與現代完美結合的多元文化視覺盛宴。

南加中華舞團「舞動南加—絢麗的多元之美舞蹈專場」一幕。 （主辦單位）

今年的舞蹈專場由南岸中華文化中心、泛美舞蹈聯盟、南加中華舞團，D@S舞蹈基地合作舉辦，南加中華舞團致力於原創舞蹈呈現永恆的中華文化故事，反映美國華人移民經驗。

現場觀看演出的爾灣市長康恩（Farrah Khan）感謝南海岸中華文化中心和南加中華舞團帶來的精采表演，優美的舞蹈讓人們感受到中華文化的美麗，並感謝南加中華舞團多年來致力於橙縣和爾灣的藝術教育，推廣舞蹈藝術 。

南加中華舞團「舞動南加」專場表演一幕。（主辦單位）

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭介紹，「南加中華舞團」由該中心聯合「泛美舞蹈聯盟」創立於2019年，此次舞團首度在劇院演出，標誌著一個重要里程碑。特別是在亞太裔傳統月，這場演出代表了亞裔 在慶祝傳統文化的同時，也透過藝術形式來對抗仇亞逆流，與各族裔分享中華舞蹈和文化的豐富和多樣性。