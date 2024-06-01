16圖書館啟動暑期社區閱讀計劃

2022年出版的《洛杉磯天氣》入選《紐約時報》暢銷書榜。（記者楊青翻拍）

洛杉磯 縣圖書館 等16個圖書館系統5月31日合作啟動暑期「一本書，一個縣」社區閱讀計畫，呼籲民眾在6月1日至7月27日暑期，抽時間閱讀由洛縣 圖書館推薦的精選書籍、María Amparo Escandón的《L.A. Weather》（洛杉磯天氣）。

洛杉磯縣圖書館館長Skye Patrick在活動啟動儀式上表示，《一本書，一個縣》證明了書籍團結社區的力量，希望透過一起閱讀和討論洛杉磯天氣，多元化的洛杉磯縣可培養起一種共享經驗和相互理解的感覺，透過閱讀的樂趣將社區聯繫起來。參加此次活動的南加州地方圖書館包括阿罕布拉圖書館、亞凱迪亞公共圖書館、蒙特利公園圖書館、柯汶那圖書館等。

此次由洛縣圖書館系統精選出的María Amparo Escandón的《洛杉磯天氣》是《紐約時報》的暢銷書。這部小說2022年出版，講述了阿爾瓦拉多一家在洛杉磯度過充滿挑戰的一年，包括處理家庭忠誠、秘密和生存等問題。 Escandón是著名的雙語作家，以其富有洞察力的故事講述而聞名，並獲得了多項榮譽，包括里斯讀書俱樂部精選和2022年國際拉丁裔圖書獎小說獎。

讀書活動將在6月1日拉開序幕，民眾可通過圖書館應用程式無限量獲取《洛杉磯天氣》電子書和有聲讀物，圖書館同時為讀者提供硬件拷貝。7月27日下午5點至7點將在洛杉磯市中心的Gloria Molina Grand Park舉辦特別慶祝活動，內容包括圖書作者見面會、音樂表演、社區資源活動等。