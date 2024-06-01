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巴沙迪那學區籌資 提案徵稅發債

編譯陳盈霖／綜合報導

巴沙迪那星報報導，巴沙迪那聯合學區（PUSD）教委會日前投票決定，在11月選舉上增加兩項提案，向選民徵收產業稅（parcel tax）與發行債券，替財政困難的學區籌集資金。產業稅部分，向選民徵收每塊地90元產業稅，預計籌足500萬元。債券提案是每10萬元估值發行60元債券，預計籌集9億元。

當天會上，教委會一致通過在債券提案中包含特許學校（Charter School），但產業稅提案卻引發激烈辯論。教委會主席肯尼（Kimberly Kenne）提出一項修正案，將特許學校納入產業稅提案中，但僅三票支持而落敗，隨後七名教委會成員一致通過原始動議，提案不包括特許學校。

Odyssey特許學校（Odyssey Charter School）執行董薩爾達納（Carlos Garcia Saldana）表示，「我們社區仰賴這些資金」；他說，我們特許學校有2000名學生，80%居住在巴沙迪那。過去三年，學校60%學生進入學區高中。

教委麥肯齊（Marshall McKenzie）表示，此議題需更長時間討論，「根據定義，特許學校是他們自己的地方教育機構，雖然你沒有能力提高產業稅，但確實有籌款管道」。希望將特許學校納入產業稅提案的教委，主要是擔心無法讓提案得到66.67%選民支持。

一般義務債券提案需至少55%選民批准，通過後，將在未來至少25年中，對納稅人徵收每10萬元估值58.14元至60元稅率，以籌集9億元。這些收益將用於替教師、員工和低收入學生興建租賃住房，還將用於改善設施與擴展科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）教室、建設綠色設施等。

產業稅需三分之二選民支持，向房主徵收每塊地90元稅率，為期八年，每年預計籌足500萬元。65歲以上屋主和某些領取補充安全收入或社安殘障保險屋主得以豁免。提案目的是擴大學區STEAM計畫，加強職業訓練和大學預備課程，還將替教師和工作人員提供有競爭力的薪資，聘請輔導員和心理健康專業人員等。

債券 學區 低收入

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