洛縣5亞裔社區試點 建立治癒仇恨空間

小東京社區服務中心服務中心HOPE計畫主持人王學友。（記者楊青/攝影）

亞太裔平等聯盟正在洛杉磯縣五個亞裔 社區試點推動「激進及徹底治癒」，期望以文化和溝通提供整體康復空間，幫助亞裔治愈仇恨和歧視創傷。

少數族裔媒體中心5月31日和亞太裔平等聯盟聯合舉辦媒體發布會，邀請亞太聯盟專案經理Michelle Sewrathan Wong、德保羅大學心理學副教授Anne Saw博士、小東京社區服務中心服務中心HOPE 計畫主持人王學友、亞太諮詢與治療中心婚姻與家庭治療師及HOPE計畫主持人王宇、洛杉磯韓國城青少年社區HOPE計畫主持人Joann Won等五位專家報告「激進及徹底治癒」項目推進情況。

Michelle Wong表示，疫情 期間，洛杉磯縣六分之一的亞裔經歷了前所未有的瘟疫苦難，很多亞裔同時經歷了仇恨犯罪和歧視的壓力，在精神和心理上飽受創傷。至今，不少亞裔依然被孤立、焦慮、壓抑和被排斥感所困，這種困惑不僅是個體，也是整體，所以需要亞裔社區整體採取行動，改變現狀。

亞太裔平等聯盟目前推動的「激進及徹底治癒」框架，以華、韓、日、柬、菲五個社區作為試點，借用解放黑人心理學家們的「激進治療框架」，通過小組溝通、傾吐、傾聽、分享等方式，「借由參與治愈我們自己」。

Saw博士解釋，種族歧視 對人們心理影響非常大，可導致憂鬱和焦慮以及難以治愈的創傷後遺症，人們常常會感覺被誤解、被隔離、被拋棄，心理的負面影響也會導致身體健康出現問題，比如頭疼、失眠、神經質驚醒等等。

Saw博士表示，心理學的「激進治癒」，就是抽絲剝繭，尋找傷害根源。儘管亞裔對疫情期間遭受歧視有所覺醒，但很少人公開討論遭受歧視的經歷，所以需要給他們提供一個安全環境，讓他們暢所欲言，讓傷口痊癒。

日裔社區項目推廣主持人王學友表示，剛開始參與者大多懷疑這種方式的效果，但經過數周分享，不同年齡不同背景的參與者都說出了自己的故事和感受，不僅心理和精神得到解脫和疏通，很多人還感覺自己的遭遇與歷史長河中人們遭受的不公相連通，集思廣益，團結對抗種族歧視。

華人社區項目推廣主持人王宇表示，疫情期間不少華人遭遇很多不公平和歧視對待，經常有華人在街上被人大吼大叫甚至謾罵，這些原來藏在心理的陰影和創傷，現在都可以在小組會上全說出來。

王宇說，她的小組有四人，一位是在美國生活多年的男性，兩位是剛剛工作的國際留學生，另一位是女性。討論過程中大家熟悉起來，積極分享自己的故事和想法，最後都表示感覺被理解，被接納，互相幫助，互相治癒。

Joann Won是韓國城社區中心的聯合組織者，在六周、每次兩個小時的分享中，她的五位參與者感覺得到新生。她表示，作為在加州長大的韓裔，自己在成長過程中並沒有感受到明顯的種族歧視，但在疫情期間，情況發生天翻地覆的變化，她的父母甚至害怕到不願意出門。

她的小組有一位參與是第一代韓裔，說起自己在疫情期間被歧視的遭遇痛哭流涕，他分享了心裡最底層最細微的感受，比如因為文化不同而被取笑，因口音被人嘲笑。Won說，整個分享過程每個人都耐心傾聽，不打斷別人，這讓分享者的傾訴非常徹底，徹底療傷。