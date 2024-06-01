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提前3個月 塔班加大道明天開放

編譯組／綜合報導
塔班加大道提前三個月開放，州長紐森感謝工作人員的努力。(州長官網)
塔班加大道提前三個月開放，州長紐森感謝工作人員的努力。(州長官網)

州長紐森宣布，洛杉磯縣27號公路受嚴重損壞的塔班加峽谷大道（Topanga Canyon Boulevard）訂6月2日重新開放，比原訂計畫提前了三個月。

州府原先估計，這條連接馬里布（Malibu）和洛杉磯縣西聖費南度谷（San Fernando Valley）的重要道路，將於今年秋天重新開放。在加州運輸廳（Caltrans）工作人員每天24小時、每周7天不停工作下，先穩定該地區及清理道路，並在繼續維修的情況下偶爾實行單向交通管制，直至得以全面開放大道。

紐森指出，這條道路能夠儘快且安全重新開放，對州和所有參與者的重要性不言可喻。他感謝州府的勤奮努力、地面工作人員的協助及當地居民的支持，讓修復工作超出預期，比最初估計提前了幾個月開放。

今年3月，風暴襲擊加州，帶來強風和大雨，造成多個社區的道路遭受嚴重損壞，包括塔班加峽谷大道的山坡滑落到公路上，帶下了泥土和巨石。路旁山坡的不穩定狀況，最初阻止了維修工作，因為對工作人員來說太危險。5月3日，州長宣布進入緊急狀態，以幫助獲取聯邦資金來修復受損的道路，包括27號公路及塔班加峽谷大道。

這次阻塞切斷了當地居民的通要，包括塔班加社區，居民面臨數小時的繞道及當地企業收入的損失。塔班加峽谷大道也是塔班加峽谷的疏散路線，隨著火災季節的臨近，這條公路的重新開放尤為重要。

加州 紐森 洛杉磯

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