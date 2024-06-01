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波莫那市發錢 低收入幼兒家庭每月500元 長達18個月

洛杉磯訊
波莫那市將向符合資格的幼兒家庭，每月發放500元補助金，為期長達18個月。（取自救濟金申請官方網頁）
波莫那市將向符合資格的幼兒家庭，每月發放500元補助金，為期長達18個月。（取自救濟金申請官方網頁）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）一項新的收入保障計畫，將向該市幼兒家庭每月發放500元補助金，為期長達18個月。此項補助申請6月17日開放，3歲及以下兒童的父母和監護人，如果符合家庭收入資格，就有機會參與。

根據KTLA5電視台的報導，符合該計畫的資格，申請者必須居住在波莫那市，是3歲及以下兒童的父母或法定監護人，並且家庭收入不高於聯邦貧困線的300%，或地區中位數收入的65%。通過申請，當局計畫選出250名受助人，每人每月獲得500元資金贊助，以及「波莫那和洛杉磯縣的額外資源和支援服務」。

此項計畫通過波莫那市家庭全民贈款計畫（HUG）得以實施，並由市政府和FORWARD組織管理，FORWARD組織曾在長堤（Long Beach）和洛杉磯縣管理過類似計畫。該計畫資金來自「美國救援計畫法案」，這是一項1.9兆元的經濟刺激法案，由拜登總統2021年3月簽署成為法律，波莫那市已為該計畫撥出240多萬元。

當局表示，線上申請網站提供68種語言，民眾還可以透過電話、簡訊或電子郵件等方式申請。申請人需要提交身分證明、地址證明，並提供最近的薪資單、以及填寫完整的W-9表格。欲了解更多信息，請點擊官方網站https://forwardplatform.com/Pomona-hug-program/。

波莫那市長Tim Sandoval在新聞稿中表示，希望通過此項計畫，為幼兒家庭提供支持，減輕負擔，為培育社區的未來邁出重要一步。FORWARD執行長Adnan Mahmud表示，該組織將利用其技術，簡化申請流程，確保透明度，並最大限度發揮每1元救助資金的影響力。

洛杉磯 拜登 長堤

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