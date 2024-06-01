麻疹患者在LAX轉機 5/19曾逗留航廈

旅途中有可能成為病毒傳播源，洛杉磯近日又新增一例麻疹感染病例。（本報資料照片）

洛杉磯縣衛生局官員26日證實，5月一名攜帶麻疹病毒(Measles)的旅客，從德國慕尼黑經洛杉磯國際機場 （LAX ）飛往Fresno Yosemite國際機場，導致數千名加州 旅客和這種高度傳染性疾病近距離接觸。

另據洛杉磯時報消息，這名患病的旅客乘坐漢莎航空於19日下午3點左右抵達LAX的國際航廈，然後在當晚8點左右登上飛往Fresno Yosemite國際機場轉機航班。因此，當日3：04 p.m. 至9 p.m.期間，在LAX機場TBIT和7號航站樓的其他人，可能因為接觸過該旅客而面臨傳染麻疹的風險。

這並不是今年第一次有人在加州旅行時將麻疹病毒帶入洛杉磯。今年2月份，一名洛杉磯本地人搭乘土耳其航空的班機從伊斯坦堡回美國，中途在北嶺Chick-fil-A吃晚餐。3月底和4月初，一名生病的遊客在環球影城吃甜甜圈和炸雞，在聖塔蒙尼卡碼頭瀏覽紀念品，在洛市一系列快餐休閒連鎖餐廳吃飯， 還曾在LAX的喜來登酒店健身房被發現。

洛縣衛生局官員Muntu Davis博士表示，麻疹的傳染性大約是新冠病毒COVID-19的六倍，在麻疹流行的國家通常是致命的。到2022 年，大約有13 萬人死於該病毒，其中大部分是兒童。 對於那些沒有免疫力的人來說，麻疹具有高度傳染性。最初會引起發燒、咳嗽、眼睛發紅、流淚，然後出現皮疹，可能會給幼兒和脆弱的成年人帶來嚴重的併發症。

今年迄今全美麻疹感染病例是140多起，是去年全年報告總數的兩倍多。其中超過一半的病例需要住院治療，大多數是沒有接種疫苗的人。大多數美國人在幼兒時就接種了麻疹疫苗，但近年來加州兒童的麻疹疫苗接種率有所下降，引發人們對該病毒可能在當地傳播的擔憂。