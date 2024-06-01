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錫安國家公園 壯麗峽谷色彩繽紛

記者蕭愛╱綜合報導
Temple of Sinawava神廟峽谷的山，呈現濃厚的深紅交織陡峭岩壁。(記者蕭愛╱攝影)
Temple of Sinawava神廟峽谷的山，呈現濃厚的深紅交織陡峭岩壁。(記者蕭愛╱攝影)

距離賭城車程約二個多小時的錫安國家公園（Zion National Park)，是最接近都市的國家公園之一。經過千萬年歲月的雕塑，呈現色彩繽紛的壯麗峽谷，森林茂密的台地。

影音來源：記者蕭愛╱攝影

從賭城沿15號公路開車，穿過亞利桑納州邊界進入猶他州，沿9號公路往Springdale行駛，沿路上有許多旅店，都是為來錫安公園旅遊的人準備，旺季時常常一房難求。

經過山下的小市集後，來到錫安公園的入園口，門口若標示了「今天沒有景點穿梭巴士」，可以自行開車遊覽景區。但要注意的是：公園內有二個約一哩的長隧道，隧道寬度及高度有限制，超過限制的車無法通過。

在入園口，每部車都需繳入園費。普通一部車是35元、摩托車30元、個人20元。

園口右手邊即是公園遊客中心。有許多停車位，旺季時，遊客需要停車在此，搭乘公園的穿梭巴士到各景點，避免景區塞車。

遊客中心四周被令人震撼的彩色岩山包圍，公園工作人員每天有二次講解課，在美麗雄偉的彩色山下，為遊客介紹從亙古時代逐漸形成的大自然雕塑，這些不同凡響的天然風貌，是美西瑰麗風景重要的一環。

這座山像雙層蛋糕。(記者蕭愛╱攝影)
這座山像雙層蛋糕。(記者蕭愛╱攝影)
錫安公園風景區如夢似幻。(記者蕭愛╱攝影)
錫安公園風景區如夢似幻。(記者蕭愛╱攝影)

遊客中心設立很多看板，介紹錫安公園重要的景點及登山路徑。公園很多地方以深紅岩石裝飾，這裡也是搭乘穿梭巴士的起點。

開車走景點，順著卡梅爾山（Carmel）公路，沿山盤旋陡峭「之」字形路，由低到高一直在彩色山環抱下，很多山下面是赤紅色，山頂卻是乳白色，加上綠色松樹，萬里無雲的藍天，幾乎每個鏡頭都是壯麗的美景。

盤旋到山上之後，需要穿過二個長達一哩多的隧道，隧道另一頭的景色有些不同，山上岩山好像千層派一樣，一層一層的，顏色也有好多種，還有不少積雪。這的景色像波浪谷（Wave）外面山區的景象，令人難以忘懷。偶爾還會看到大角羊三、五成群在公路上逛。

錫安國家公園從淺到深的山谷壯麗多彩。(記者蕭愛／攝影)
錫安國家公園從淺到深的山谷壯麗多彩。(記者蕭愛／攝影)
歲月雕塑出來的錫安公園。(記者蕭愛╱攝影)
歲月雕塑出來的錫安公園。(記者蕭愛╱攝影)

從東邊出公園後，開好幾哩車，才找到可以迴轉的路口，再次經過東邊公園入口重回錫安公園，要走公園著名的風景路線(Zion Canyon Scenic Drive)，這條線在旺季是不允許私人車輛入內的。

進入風景路線彷彿進入夢幻世界，兩旁行道樹白茫茫樹枝相連，呈白色樹枝的天然隧道，如夢似幻；不遠處紅色峭壁般的石壁，又為白色隧道添上美麗色彩。這條路有錫安旅店，還有凱恩塔歩道(Kayenta Trail)、下翡翠池、中翡翠池、上翡翠池、哭泣岩石(Weeping Rock)等，都是錫安公園主要景點所在。

Temple of Sinawava神廟峽谷的山，呈現濃厚的深紅交織陡峭岩壁。(...
Temple of Sinawava神廟峽谷的山，呈現濃厚的深紅交織陡峭岩壁。(記者蕭愛╱攝影)

最後停車場的地方是西納瓦那神廟(Temple of Sinawava)峽谷，穿梭巴士停車場在此。其四周環繞紅黑交織的陡峭岩壁，懸崖峭壁的顏色和紋理與之前看到的又完全不一樣。峭壁旁邊有小河，沿河有步行道，沿步行道慢慢走進峽谷。小河名為維爾京河，峽谷慢慢會進入溯溪。峭壁下溯溪是錫安國家公園最熱門的活動。不過，公園管理人員會提醒遊客溯溪要注意安全，因為數英里外的天氣變化，能導致溪水瞬間暴漲。

錫安公園的峭壁藍天。(記者蕭愛／攝影)
錫安公園的峭壁藍天。(記者蕭愛／攝影)
錫安國家公園色彩繽紛的山林。(記者蕭愛╱攝影)
錫安國家公園色彩繽紛的山林。(記者蕭愛╱攝影)

錫安國家公園風景壯觀、沿路群山各有各的風姿，實屬世界級的風景名勝。但它不是在人跡罕至之地，從賭城拉斯維加斯過來僅二個多小時，非常容易來此一遊。

錫安國家公園地址:

Zion National Park

1 Zion Park Blvd

Springdale, UT 84767

樹林綠葉落盡，細白色枝條呈白茫茫，別有一番境界。(記者蕭愛╱攝影)
樹林綠葉落盡，細白色枝條呈白茫茫，別有一番境界。(記者蕭愛╱攝影)
錫安公園群山環繞，形形色色，各有各的風姿。(記者蕭愛／攝影)
錫安公園群山環繞，形形色色，各有各的風姿。(記者蕭愛／攝影)

賭城 亞利桑納州 猶他州

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