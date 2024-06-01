阿茲海默症5大誤區 你踩了幾個？

阿茲海默症是失智症的一種形式，占所有病例的60-80%。（Pexels）

在加州 公共衛生部（CDPH）日前舉辦的研討會上，專家列出民眾對阿茲海默症 （Alzheimer’s）的常見誤區和事實。

誤區一：阿茲海默症和失智症（Dementia）是一回事。

事實：失智症是導致記憶、思維等方面受損的疾病；阿茲海默症是失智症的一種形式，占所有病例的60-80%。

誤區二：遺忘是阿茲海默症唯一的徵兆。

事實：遺忘是老化的典型徵兆，但是影響日常生活的記憶喪失並不是。如果一個人在完成熟悉的日常任務中遇到困難，對時間或地點感到困惑、經常遺失物品、失去按步驟做事的能力或重複同樣的問題，需要引起警覺。

誤區三：一旦被診斷出患有阿茲海默症，就無法管理自己的日常起居。

事實：早期診斷可能會為患者提供更多機會來探索醫療和社會支持，並改善他們的生活品質。

誤區四：只有長者才會患上阿茲海默症。

事實：在早發性的阿茲海默症中，有些人可能在55歲就會生病。

誤區五：阿茲海默症都是遺傳的。

事實：如果家中有人患阿茲海默症，這並不意味著這種疾病會遺傳。生活中許多其他的因素，可能改變患病風險並改善大腦健康，包括及時治療其他慢性疾病，如心臟病 和糖尿病。