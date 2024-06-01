阿茲海默症 加州第二大死因

洛杉磯縣公共衛生廳慢性疾病與傷害預防部門主任Tony郭指出，失智症（ADRD）是洛杉磯縣第二大死因。（記者趙健/攝影）

阿茲海默症 （Alzheimer’s）是一種不可逆轉的進行性腦部疾病，會逐漸破壞記憶功能，最終影響一個人的日常活動能力。就是這樣一種常見的老年病，竟是在加州造成死亡的第二大原因。

加州公共衛生廳（CDPH）日前攜手洛杉磯 縣公共衛生部舉辦研討會，邀請臨床和公共衛生專家以及社區領袖，探討與阿茲海默症和相關失智症（ADRD）相關的不平等現象，以促進早期診斷和提升失智症護理能力的公共衛生策略。

此活動是加州政府推出的「應對阿茲海默症」（Take On Alzheimer’s）的一部分。與會專家指出，在加州，阿茲海默症是第二大死因，且患者人數預計在2040年，將增加一倍，這還不包括未報告的病例

數據顯示，65歲或以上的加州人中，有六分之一的機會罹患阿茲海默症，五分之一的機會罹患任何類型的失智症。阿茲海默症的主要危險因子是年齡，而加州是65歲及以上民眾人數最多的州。此外，全國11%的阿茲海默症病例居住在加州，預計該數字在2019年至2040年間將增加一倍，提高對該病的認識、教育和準備刻不容緩。

洛杉磯縣公共衛生廳（Los Angeles County Department of Public Health）慢性疾病與傷害預防部門華裔主任Tony郭表示，失智症也是洛杉磯縣2022年第二大導致死亡的原因，但許多人其實對它並不了解，導致延遲診斷、病患無法及時獲得照護等問題。他還指出，在洛杉磯縣，失智症專業的護理人手短缺問題嚴重，而對於華人群體，因語言障礙帶來的溝通不暢，加劇護理方面的挑戰和健康不平等。

非營利組織小東京服務中心護理部門經理Jun Hori也在會上強調，語言障礙對造成失智症健康差異的重要影響。加州有大量移民面臨語言障礙，這直接導致他們無法獲得及時診斷、護理和治療。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據，亞裔美國人占失智症相關病例的8.4%；其中，菲律賓人的發生率最高，其次是中國人和日本人。CDC主任在相關研究中指出，隨著美國人口增加，受失智症影響的人數將會持續增加，特別是在少數族裔群體中。