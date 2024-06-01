我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

阿茲海默症 加州第二大死因

記者趙健╱洛杉磯市報導
洛杉磯縣公共衛生廳慢性疾病與傷害預防部門主任Tony郭指出，失智症（ADRD）是洛杉磯縣第二大死因。（記者趙健/攝影）
洛杉磯縣公共衛生廳慢性疾病與傷害預防部門主任Tony郭指出，失智症（ADRD）是洛杉磯縣第二大死因。（記者趙健/攝影）

阿茲海默症（Alzheimer’s）是一種不可逆轉的進行性腦部疾病，會逐漸破壞記憶功能，最終影響一個人的日常活動能力。就是這樣一種常見的老年病，竟是在加州造成死亡的第二大原因。

加州公共衛生廳（CDPH）日前攜手洛杉磯縣公共衛生部舉辦研討會，邀請臨床和公共衛生專家以及社區領袖，探討與阿茲海默症和相關失智症（ADRD）相關的不平等現象，以促進早期診斷和提升失智症護理能力的公共衛生策略。

此活動是加州政府推出的「應對阿茲海默症」（Take On Alzheimer’s）的一部分。與會專家指出，在加州，阿茲海默症是第二大死因，且患者人數預計在2040年，將增加一倍，這還不包括未報告的病例

數據顯示，65歲或以上的加州人中，有六分之一的機會罹患阿茲海默症，五分之一的機會罹患任何類型的失智症。阿茲海默症的主要危險因子是年齡，而加州是65歲及以上民眾人數最多的州。此外，全國11%的阿茲海默症病例居住在加州，預計該數字在2019年至2040年間將增加一倍，提高對該病的認識、教育和準備刻不容緩。

洛杉磯縣公共衛生廳（Los Angeles County Department of Public Health）慢性疾病與傷害預防部門華裔主任Tony郭表示，失智症也是洛杉磯縣2022年第二大導致死亡的原因，但許多人其實對它並不了解，導致延遲診斷、病患無法及時獲得照護等問題。他還指出，在洛杉磯縣，失智症專業的護理人手短缺問題嚴重，而對於華人群體，因語言障礙帶來的溝通不暢，加劇護理方面的挑戰和健康不平等。

非營利組織小東京服務中心護理部門經理Jun Hori也在會上強調，語言障礙對造成失智症健康差異的重要影響。加州有大量移民面臨語言障礙，這直接導致他們無法獲得及時診斷、護理和治療。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據，亞裔美國人占失智症相關病例的8.4%；其中，菲律賓人的發生率最高，其次是中國人和日本人。CDC主任在相關研究中指出，隨著美國人口增加，受失智症影響的人數將會持續增加，特別是在少數族裔群體中。

加州大學老年研究項目執行主任María P. Aranda建議，對患者及其家人而言，首要任務是認清事實——加深對失智症相關風險因素的了解，減少病恥感的負面影響，並努力改善大腦健康。對社會而言，創造一個資訊準確、包容性的環境，並增加有關記憶損失和晚年生活適宜性的對話，非常重要。

加州公共衛生廳攜手洛杉磯縣公共衛生部日前舉辦研討會，邀請專家以及社區領袖探討與阿...
加州公共衛生廳攜手洛杉磯縣公共衛生部日前舉辦研討會，邀請專家以及社區領袖探討與阿茲海默症和失智症相關的健康不平等現象。（記者趙健╱攝影）

加州大學 阿茲海默症 洛杉磯

上一則

社區太陽能新規 再減對居民補貼

下一則

跨洋盜版蘋果手機退貨 中國詐團涉騙1230萬

延伸閱讀

1名攜帶麻疹病毒遊客 19日曾途經LAX航廈

1名攜帶麻疹病毒遊客 19日曾途經LAX航廈
加州峰會聚焦管理 紐森：AI立法監管不放縱、不過度

加州峰會聚焦管理 紐森：AI立法監管不放縱、不過度
加州去年新宅 2成是ADU加建屋

加州去年新宅 2成是ADU加建屋
加州今年第一場熱浪 下周來襲

加州今年第一場熱浪 下周來襲
辦公樓銷售慘 建案開工量近零 加州受創最深

辦公樓銷售慘 建案開工量近零 加州受創最深
加州房租管制影響800萬人 鄭博仁律師詳解

加州房租管制影響800萬人 鄭博仁律師詳解

熱門新聞

報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

2024-05-26 14:58
直擊洛市最大爛尾樓，驚現神秘華人買家？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊洛市最大爛尾樓 驚現神秘華人買家？

2024-05-23 21:38

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴