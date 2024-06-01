聯邦補助85萬 華埠中心設新據點擴大人才培訓

華埠服務中心董事會成員、員工和趙美心（前中）合影。（記者沈瑋/攝影）

聯邦國會議員趙美心（Judy Chu）5月31日向華埠 服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）發放了85萬美元的聯邦社區補助金，用於擴展人才培訓服務；CSC將在聖蓋博谷開設新據點，透過提供多元職前培訓項目，幫助更多亞裔及西裔等低收入 及待業居民找到理想工作。

趙美心讚揚華埠服務中心對社區的積極貢獻，尤其是新冠疫情 期間及去年蒙市槍擊案之後。她強調，職業培訓和技能發展對於21世紀的經濟體至關重要。小企業是美國經濟的引擎，創造了三分之二的新工作機會。然而，小企業在招聘和培訓員工以及擴展服務所需資金等面臨困難。因此，華埠服務中心的人才培訓服務對小企業的僱員和雇主很重要。

蒙特利公園市市議員暨華埠服務中心董事會主席吳紹榮（Vinh Ngo）表示，在州和地方財政緊縮的情況下，趙美心議員對中心的幫助非常關鍵。這筆聯邦補助金將用於培訓中心員工，並且促進與社區夥伴的合作，更有效地響應社區的需求。

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，疫情期間企業對工人的需求增加，他們協助了超過110名居民就業，多來自低收入或語言能力有限的新移民群體。儘管過去十年，由於資金短缺，培訓項目規模縮小，服務受到影響，然而在疫情的衝擊下，大家更深刻地認識到職業培訓的重要性，並共同努力恢復、發展相關服務。