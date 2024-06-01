聯邦補助85萬 華埠中心設新據點擴大人才培訓
聯邦國會議員趙美心（Judy Chu）5月31日向華埠服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）發放了85萬美元的聯邦社區補助金，用於擴展人才培訓服務；CSC將在聖蓋博谷開設新據點，透過提供多元職前培訓項目，幫助更多亞裔及西裔等低收入及待業居民找到理想工作。
趙美心讚揚華埠服務中心對社區的積極貢獻，尤其是新冠疫情期間及去年蒙市槍擊案之後。她強調，職業培訓和技能發展對於21世紀的經濟體至關重要。小企業是美國經濟的引擎，創造了三分之二的新工作機會。然而，小企業在招聘和培訓員工以及擴展服務所需資金等面臨困難。因此，華埠服務中心的人才培訓服務對小企業的僱員和雇主很重要。
蒙特利公園市市議員暨華埠服務中心董事會主席吳紹榮（Vinh Ngo）表示，在州和地方財政緊縮的情況下，趙美心議員對中心的幫助非常關鍵。這筆聯邦補助金將用於培訓中心員工，並且促進與社區夥伴的合作，更有效地響應社區的需求。
華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，疫情期間企業對工人的需求增加，他們協助了超過110名居民就業，多來自低收入或語言能力有限的新移民群體。儘管過去十年，由於資金短缺，培訓項目規模縮小，服務受到影響，然而在疫情的衝擊下，大家更深刻地認識到職業培訓的重要性，並共同努力恢復、發展相關服務。
華埠服務中心現階段提供的支援服務，包括英語能力培訓、履歷寫作、職缺搜尋、專業技能訓練及模擬面試等。出席記者會的還有華埠服務中心董事會副主席暨聖瑪利諾學區教育委員張志堅（C. Joseph Chang）、董事會榮譽主席Roy Jasso及董事李瓊書（Irene Li Williams）等。
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